Что Кристофер Нолан думает про ИИ: «Это троянский конь из стекла»

Режиссёра Кристофера Нолана в последнее время часто спрашивают, что он думает об искусственном интеллекте и его применении в кино. Нолан считает, что эту технологию категорически отвергает публика, особенно молодёжь. На подкасте Hugo Décrypte он сравнил ИИ с троянским конём:
Кристофер Нолан
в интервью Hugo Décrypt
Думаю, ИИ — это троянский конь, внутри которого все видят греков. Это прозрачный конь, сделанный из стекла. Все видят, что в нём прячется.
Я ещё не видел, чтобы технологию, которая так быстро развивается, так единодушно отвергала публика. Все чрезвычайно подозрительно к этому относятся, особенно молодёжь. Люди в возрасте моих детей сразу же прозвали это «ИИ-слопом».
Я думаю, это очень здоровый скептицизм, хотя технологии и могут принести нам великие дары, но относиться к ним нужно со скептицизмом.
Пару недель назад Нолан говорил о том же в интервью The Telegraph:
Кристофер Нолан
в интервью The Telegraph
Я никогда ещё в своей жизни не видел такого быстрого и тотального отвержения того, что считалось фундаментальным скачком в технологии. Столько энергии потрачено на внедрение ИИ, но если посмотреть на реакцию нового поколения, они его полностью отвергают.
Они осуждают ИИ-слоп мгновенно и резко. Они быстро разглядели, что это такое — и им намного проще распознать его, поскольку он вырос в онлайн-мире, который они отлично знают.
Это не значит, что эта технология полностью бесполезна и бессмысленна, но в кино она появилась в самый неподходящий момент. После стольких лет движения к полностью виртуальным мирам мы теперь видим, как возрождается интерес к более осязаемым, более реальным формам повествования.