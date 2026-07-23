Что Кристофер Нолан думает про ИИ: «Это троянский конь из стекла»

Это не значит, что эта технология полностью бесполезна и бессмысленна, но в кино она появилась в самый неподходящий момент. После стольких лет движения к полностью виртуальным мирам мы теперь видим, как возрождается интерес к более осязаемым, более реальным формам повествования.

Я никогда ещё в своей жизни не видел такого быстрого и тотального отвержения того, что считалось фундаментальным скачком в технологии. Столько энергии потрачено на внедрение ИИ, но если посмотреть на реакцию нового поколения, они его полностью отвергают. Они осуждают ИИ-слоп мгновенно и резко. Они быстро разглядели, что это такое — и им намного проще распознать его, поскольку он вырос в онлайн-мире, который они отлично знают.