КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

Как создавались «Страшилы»: фильм, без которого не было бы «Властелина колец»
«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией
Робби: биография самого трудолюбивого робота в Голливуде
«”Смешарики” вернули мне веру в человечество»: беседа с Сергеем Лукьяненко

Классика

Как Тим Бёртон возродил Бэтмена на экране
Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!
Новости

Что Кристофер Нолан думает про ИИ: «Это троянский конь из стекла»

Кот-император
23 июля 10:11
166
1 минута на чтение
Режиссёра Кристофера Нолана в последнее время часто спрашивают, что он думает об искусственном интеллекте и его применении в кино. Нолан считает, что эту технологию категорически отвергает публика, особенно молодёжь. На подкасте Hugo Décrypte он сравнил ИИ с троянским конём:
Кристофер Нолан
в интервью Hugo Décrypt
Думаю, ИИ — это троянский конь, внутри которого все видят греков. Это прозрачный конь, сделанный из стекла. Все видят, что в нём прячется. Я ещё не видел, чтобы технологию, которая так быстро развивается, так единодушно отвергала публика. Все чрезвычайно подозрительно к этому относятся, особенно молодёжь. Люди в возрасте моих детей сразу же прозвали это «ИИ-слопом». Я думаю, это очень здоровый скептицизм, хотя технологии и могут принести нам великие дары, но относиться к ним нужно со скептицизмом.
Пару недель назад Нолан говорил о том же в интервью The Telegraph:
Кристофер Нолан
в интервью The Telegraph
Я никогда ещё в своей жизни не видел такого быстрого и тотального отвержения того, что считалось фундаментальным скачком в технологии. Столько энергии потрачено на внедрение ИИ, но если посмотреть на реакцию нового поколения, они его полностью отвергают. Они осуждают ИИ-слоп мгновенно и резко. Они быстро разглядели, что это такое — и им намного проще распознать его, поскольку он вырос в онлайн-мире, который они отлично знают.
Это не значит, что эта технология полностью бесполезна и бессмысленна, но в кино она появилась в самый неподходящий момент. После стольких лет движения к полностью виртуальным мирам мы теперь видим, как возрождается интерес к более осязаемым, более реальным формам повествования.

Читайте также

«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией

Александр Гагинский

20.07.2026

13740

Оправдались ли опасения и правы ли критики.

За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы

Кирилл Размыслович

30.07.2020

49823

Разбираемся, почему автор «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» считается гением.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
«Охота на Голлума»: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Что-то произошло» — новый трейлер «Обители зла» Зака Креггера

Новости

Оператор «Гарри Поттера» от HBO рассказал об особенностях съемок сериала с юными актерами

Новости

Создатель «Суперсемейки» не даст героям повзрослеть — ради главной идеи франшизы
Премьера намечена на июнь 2028 года.

Новости

«Я хочу вернуть свою жизнь» — трейлер «Глиноликого»

Новости

100 самых влиятельных режиссёров Голливуда — согласно опросу в киноиндустрии
№1 вы легко угадаете.

Новости

У киновселенной Marvel есть планы на Майлза Моралеса — второго Человека-паука
И о других планах.

Новости

По Cult of the Lamb выпустят настольную игру
Базовое издание обойдётся в $80, а рассылать начнут в 2027 году.

Новости

Хидео Кодзима рассказал, как хочет умереть

Новости

Авторы «Человека-паука: Новый день» вдохновлялись играми Insomniac

Новости

Трейлер «Мстителей: Доктор Дум» за сутки набрал 503 млн просмотров
Больше только у «Паучка».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты