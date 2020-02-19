В новом выпуске «что почитать» — анонс переводного романа фантастки — снова из Польши — и обложка одобренного Лю Цысинем фанфика писателя Баошу во вселенной «Задачи трёх тел».

Баошу

«Возрождение времени»

Книгу выпускает издательство fanzon. События «Возрождения времени» разворачиваются параллельно второму и третьему роману из цикла «В память о прошлом Земли». По сути, перед нами лицензированный фанфик китайского автора, который пишет под псевдонимом Баошу (степень по философии, автор четырёх романов, обладатель китайской премии «Туманность»).

В самый разгар межзвёздной войны Юнь Тяньмин оказывается на передовой. Умирающий от рака. Он был заморожен и отправлен в космос. Его подбирает флот Трисоляриса. После десятилетий жестоких пыток, Юнь сдаётся и начинает сотрудничать с инопланетянами. Он помогает поработить Землю. Получив здоровое клонированное тело, Юнь ведёт жизнь предателя и изгнанника. Перед смертью он получает ещё одну отсрочку — ещё одно возрождение и шанс спасти человечество.

Выход намечен на весну.

Анна Каньтох

«Предлунные»

Редакция «Астрель-Спб» приобрела права на издание цикла польской писательницы Анны Каньтох «Предлунные» (Przedksiężycowi). Книга завоевала две почётные награды у себя в стране — премию Януша Зайделя и премию Ежи Жулавского.

Добро пожаловать в Лунаполис, мир, где совершенство принудительно, гениальность обязательна, а единственная валюта — это твоя креативность. Мир, где царит диктатура творчества, где искусство и художественное воображение поставлены на пьедестал, где вам не нужно бояться старости и смерти, потому что они имеют эстетическое измерение. Это мир идеала, мир поразительной красоты, и не было никогда ничего совершеннее. Здесь прошлое, будущее и настоящее вещественны, ведь в прошлом остаются плесень и разруха, а будущее ослепительно и невероятно. Здесь детей заказывают у инженеров душ, посредственных подростков отправляют гнить как человеческие отходы в грязных и разлагающихся мирах прошлого, а за лучшие проекты разумов для будущих гениев конкурируют корпорации. Только даже в этом мире появляются признаки распада и ржавчины, и это невозможно остановить. На таком фоне развиваются судьбы трех человек: мятежного художника, который решает выступить против существующего порядка; человека, спасающегося от собственного деспотичного отца; и космонавта, попавшего на свою беду в странный рушащийся мир. Их судьбы сплетутся воедино, и ничто уже не будет прежним.

Пока что над книгой только идёт работа, так что конкретных дат нет. Надеемся, на этот год.