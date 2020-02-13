В рубрике «что почитать» — два долгожданных анонса от редакции «Астрель-СПб». Прежде всего, издательство показало обложку «Белого Фрегата» Наталии Осояну — заключительного романа трилогии «Дети Великого Шторма». Второй роман из цикла «Страна, достойная своих героев» Ричарда Моргана тоже обзавёлся обложкой и названием — «Хладные легионы».

Наталия Осояну

«Белый Фрегат»

«Белый Фрегат» издаётся впервые — и теперь, спустя тринадцать лет после выхода первого издания «Невесты ветра», поклонники приключенческого фэнтези узнают, чем всё завершилось. Роман выходит в серии «Дети Великого Шторма».

Чтобы отыскать последнюю часть древнего артефакта, «Невесте ветра» придется совершить путешествие на север, в край таинственных и могущественных воронов, заглянув по пути в плавучий город очарованных морем. Корабль с зелеными парусами и его верную команду ожидают испытания, встречи с морскими чудовищами и битвы, а также знакомства с новыми друзьями, сведение давних счетов, признания и потери. Одна за другой открываются тайны былого, единение разумов и судеб обретает новую силу, и с пути, предначертанного богами, уже не свернуть. Эта история — о нарушенных запретах и цене, которую придется заплатить. Эта история — о тех, кто способен посмотреть в глаза Великому Шторму.

Объём — 608 страниц. Выход запланирован на март.

Ричард Морган

«Хладные легионы»

А вот и обложка «Хладных легионов» Ричарда Моргана, которые выходят в серии «Шедевры фэнтези». Это втором том трилогии «Страна, достойная своих героев». Перевела Наталия Осояну.

Рингил Эскиат бежит от своего прошлого и семьи, которая отреклась от него, от работорговцев, которые жаждут его смерти, и, по-видимому, от самих темных богов, которые проявляют к нему интерес, но смысла в их действиях не больше, чем когда-либо. Объявленный вне закона и изгнанный с северной родины, Рингил понимает, что может направиться лишь в одно место — Ихельтет, сердце южной Империи, где, возможно, его приютит Арчет, некогда боевая соратница Рингила, а теперь — высокопоставленная советница императора. Но у нее есть собственные проблемы, как и у ее гостя, телохранителя Эгара Драконьей Погибели. И вместо того, чтобы получить желаемую передышку, Рингил оказывается в самом центре новых заговоров и сомнительных альянсов. Старые враги строят козни, былой порядок прогнил и рушится, и хотя никто еще не знает об этом, город Ихельтет вот-вот взорвется, ведь прямо с неба уже рухнул посланник былых хозяев этой земли и принес весть о том, что всему живому в мире скоро придет конец.

Объём — 736 страниц, пометка «18+». Выходит также в марте.