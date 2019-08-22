Сегодня в рубрике «Что почитать» — жуткие истории о культах, тайнах и сверхъестественном. Представляем сразу два любопытных анонса. Первый — это омнибус романа «Последние дни» и сборника повестей «Павшие кони» в жанре ужасов Брайана Эвенсона. Другой — один из самых ожидаемых комиксов этого года, «Провиденс» Алана Мура.

Брайан Эвенсон

«Последние дни»/«Павшие кони»

Омнибус издаётся в серии «Мастера ужасов». В книгу входят роман «Последние дни», сборник рассказов «Павшие кони» и послесловие писателя Питера Страуба о творчестве Брайана Эвенсона.

Аннотация к «Последним дням»:

Бывшего полицейского Кляйна похищают адепты странной секты, в которой считают, что можно стать ближе к Богу при помощи ампутаций. Кто-то зарезал основателя их культа, и теперь Кляйн должен найти убийцу. Но в секте полно тайн, ее иерархия непроницаема и даже простой допрос превращается в запутанный ребус. И чем дальше заходит Кляйн в своем расследовании, тем быстрее мир вокруг него превращается в кровавое наваждение, из которого, кажется, нет выхода.

Аннотация к «Павшим коням»:

Здесь в плюшевом медведе бьется сердце умершего ребенка, на Диком Западе грабитель спасается от правосудия, не зная, что его напарник, возможно, уже не совсем человек, неопытный турист сталкивается в странном приморском городе с непостижимым ужасом, на далекой планете группа старателей сходит с ума от вездесущей пыли, а реальность в любой момент может обернуться иррациональным кошмаром, который невозможно предсказать или усмирить. Все это миры Брайана Эвенсона, одного из самых нестандартных и изобретательных писателей, работающих сегодня в жанре хоррора.

Книга поступит в продажу ориентировочно в конце сентября — как правило, книги «Астрель-Спб» выходят где-то через месяц после того, как редакция показывает обложку.

Алан Мур

«Провиденс»

Издательство fanzon наконец-то показало обложку и кадры из «Провиденса» — комикса легендарного сценариста Алана Мура и художника Джейсена Берроуза (Crossed Гарта Энниса и другие комиксы Мура по Лавкрафту).

Провиденс — родной город Г. Ф. Лавкрафта. Но в тексте графического романа актуальнее другое значение: «провидение». «Провиденс» — невероятных масштабов исследование творчества Лавкрафта и его эпохи, с стихотворениями в прозе, интертекстуальными связями и рассказами в основе глав («Холод», «Кошмар в Ред-Хуке», «Сны в Ведьмином доме» и другие).

В издание войдут 12 выпусков серии, а также примечания переводчика и редактора «Мира фантастики» Алексея Мальского — около четырёх авторских листов. Книга также выйдет в конце сентября.

«Провиденс» представляет собой предысторию и продолжение других работ Мура на тему мифов Ктулху — серий The Courtyard и Neonomicon.

Издательство также показало примеры разворотов: