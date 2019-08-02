Мы продолжаем собирать разные интересные книжные анонсы по изданию фантастических романов. Обычно мы публикуем такие подборки в дайджестах, но для самых громких проектов отводим заметку.

Баошу

The Redemption of Time

fanzon продолжает знакомить нас с творчеством китайских фантастов. Весной 2020 года издательство выпустить ещё один роман во вселенной «Задачи трёх тел» Лю Цысиня, но написанная не им. The Redemption of Time (черновой вариант «Возмездие времени») рассказывает о последствиях столкновения землян и трисолярианцев.

Автором книги выступил китайский автор, пишущий под псевдонимом Баошу. Да, по сути он создал фанфик, но его события одобрил сам Цысинь. Баошу получил степень по философии в Лёвенском католическом университете, жил в США и Европе, на его счету 4 романа и более тридцати произведений в короткой форме. В переводе на английский работы Баошу публиковались в таких изданиях F&SF, Clarkesworld. В 2014 году писатель удостоился Китайская премия «Туманность».

Главным героем романа выступает Юнь Тяньмин, знакомый читателям по трилогии Лю Цысиня. Страдая от рака, он собирался покончить с жизнью, но вместо этого оказался в эпицентре противостояния землян и трисолярианцев. Стремясь спасти человечество от полного уничтожения, он сотрудничал с инопланетянами и заслужил репутацию предателя. Теперь, когда невероятно долгая жизнь Юня, кажется, подходит к концу, с ним в контакт вступает таинственное создание, которое вовлекает его в конфликт, от которого может зависеть само существование вселенной. Но Тяньмин не готов быть просто пешкой в чужой игре, и строит свои планы по спасению человечества.

Переводить «Возмездие времени» будет Ольга Браатхен, работавшая над «Задачей трёх тел» и «Вечной жизнью смерти».

Читайте также «В память о прошлом Земли»: как читать трилогию Лю Цысиня и не остаться разочарованными Что отличает нашумевшие романы китайского фантаста и почему циклу стоит дать шанс, даже если концовка первого тома не впечатлила?

Питер Уоттс

«Огнепад»

А вот издательство АСТ в серии «Звёзды научной фантастики» выпустит — уже в этом августе! — омнибус с произведениями Питера Уоттса во вселенной «Огнепад». В сборник войдут романы «Ложная слепота», «Эхопраксия», а также рассказы «Полковник», «Боги насекомых» и «Зеро», который на русском языке публикуется впервые.

Том (почти 900 страниц) выйдет с двумя обложками, которые основаны на концепте фанатской экранизации.