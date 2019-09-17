Издательство fanzon постепенно начинает делиться планами на 2020 год. В блоге на «Фантлабе» издатель уже приоткрыл кое-какие карты — нас ждёт новый киберпанк Нила Стивенсона и продолжение трилогии Тэда Уильямса.

Нил Стивенсон

Fall; or, Dodge in Hell

Издательство приобрело права на свежий роман Нила Стивенсона Fall; or, Dodge in Hell, и за перевод книги уже взялась постоянная переводчица писателя Екатерина Доброхотова-Майкова. Роман продолжает события «Вируса „Reamde“», книги 2011 года.

В юности Ричард «Додж» Фортраст основал игровую компанию «Корпорация 9592», которая сделала его миллиардером. Достигнув среднего возраста, Додж наслаждается размеренной и комфортной жизнью в компании своей племянницы и ее юной дочери. Но однажды во время рядовой медицинской процедуры что-то идет не по плану, и к ужасу родных и друзей у Доджа диагностируют смерть мозга. В молодости Додж заключил контракт с крионической компанией, возглавляемой таинственным предпринимателем Эльмо Шеппардом. И родным миллиардера не остается ничего иного, кроме как передать тело Доджа компании, которая сканирует его мозг и загружают в облако до тех пор, пока технологии не позволят вернуть его к жизни. И технологии вскоре достигают такого уровня и люди создают виртуальную реальность, в которой сознания людей, в том числе и Доджа, продолжают жить после смерти. Но этот мир только на первый взгляд похож на Утопию…

Точной даты выхода пока нет.

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Тэд Уильямс

«Империя травы»

«Империя травы» — второй роман трилогии Тэда Уильямса «Последний Король Остен Арда». Первую часть, «Корону из ведьминого дерева», издательство выпустило в 2019 году — в двух томах.

Королевства Светлого Арда десятилетиями наслаждались миром под властью короля Саймона и королевы Мириамель. Но теперь монаршую чету со всех сторон подстерегают угрозы. Эрнистрицы заключили договор с жуткой королевой норнов и готовы пропустить ее войска через свои владение — в самое сердце земель смертных. Древняя и могучая нация Наббан стоит на пороге гражданской войны. А кочевники-триттинги собирают силы, движимые давней неприязнью к жителям городов. Интриги, междоусобицы, войны и темная магия грозят погубить цивилизацию. Надежда на спасение кроется в загадке короны из ведьминого дерева, разгадать которую пытаются Саймон, Мириамель и их друзья.

Точной даты выхода также нет.

Fanzon также присматривается к переизданию первого фэнтези-цикла, но «„мяч“ сейчас на стороне правообладателя».