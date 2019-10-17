В новом выпуске «Что почитать» у нас пара анонсов от издательства АСТ, которое готовит к выпуску классическую фантастику — в виде сборника рассказов Теда Чана и переиздания цикла про Майлза Форкосигана от Лоис Макмастер Бужолд.

Лоис Макмастер Буджолд

«Барраяр»

В серии «Мастера фэнтези» АСТ готовит сборник-переиздание первых четырёх произведений из цикла про Майлза Форкосигана «Барраяр». В него войдут романы «В свободном падении», «Осколки чести», «Барраяр», «Ученик воина». Объём сборника составит 1040 страниц. В будущем издательство выпустит в подобных томах и последующие книги цикла.

Лоис Макмастер Буджолд — ярчайшая звезда современной американской фантастики. Цикл романов о Майлзе Форкосигане, сыне высокопоставленного сановника с планеты Барраяр, и его родственниках, друзьях и врагах принес ей мировую известность. За произведения этой «космической саги» Буджолд удостоена пяти премий «Хьюго» и трех «Небьюла».

Первым том поступит в продажу уже в ноябре.

Читайте также Лоис Буджолд: Творец идеального героя История «мамы» великого Майлза Форкосигана с Барраяра.

Тед Чан

«Выдох»

В серии «Фантастика. Классика и современность» издательство выпустит сборник новых рассказов фантаста Теда Чана — его рассказ «История твоей жизни» лёг в основу картины Дени Вильнёва «Прибытие».

Тед Чан — уникальное явление в современной фантастике, та самая звезда НФ, которую обожают в равной степени и читатели, и критики. Он собрал самые престижные премии, включая 4 «Небьюлы», 5 «Хьюго» и 4 «Локуса». В новом сборнике «Выдох» Чан продолжает задавать все те же не теряющие актуальности вопросы: что есть ЧЕЛОВЕК — и какие факторы влияют на его жизненный выбор;

надо ли искать инопланетный разум, когда человечество еще не определилось с судьбой своей родной планеты;

всегда ли взаимоотношения людей и машин — благо;

и другие, не менее важные…

В состав сборника войдут в том числе рассказы и повести, ещё не публиковавшиеся на русском. Вот полное содержание:

The Merchant and the Alchemist’s Gate (рассказ)

Exhalation (рассказ)

What’s Expected of Us (микрорассказ)

The Lifecycle of Software Objects (повесть)

Dacey’s Patent Automatic Nanny (рассказ)

The Truth of Fact, the Truth of Feeling (рассказ)

The Great Silence (рассказ)

Omphalos (рассказ)

Anxiety Is the Dizziness of Freedom (повесть)

Выход сборника ожидается в декабре.