В новом выпуске «Что почитать» у нас пара анонсов от издательства АСТ, которое готовит к выпуску классическую фантастику — в виде сборника рассказов Теда Чана и переиздания цикла про Майлза Форкосигана от Лоис Макмастер Бужолд.

Лоис Макмастер Буджолд
«Барраяр»

В серии «Мастера фэнтези» АСТ готовит сборник-переиздание первых четырёх произведений из цикла про Майлза Форкосигана «Барраяр». В него войдут романы «В свободном падении», «Осколки чести», «Барраяр», «Ученик воина». Объём сборника составит 1040 страниц. В будущем издательство выпустит в подобных томах и последующие книги цикла.

Лоис Макмастер Буджолд — ярчайшая звезда современной американской фантастики. Цикл романов о Майлзе Форкосигане, сыне высокопоставленного сановника с планеты Барраяр, и его родственниках, друзьях и врагах принес ей мировую известность. За произведения этой «космической саги» Буджолд удостоена пяти премий «Хьюго» и трех «Небьюла».

Первым том поступит в продажу уже в ноябре.

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Тед Чан
«Выдох»

В серии «Фантастика. Классика и современность» издательство выпустит сборник новых рассказов фантаста Теда Чана — его рассказ «История твоей жизни» лёг в основу картины Дени Вильнёва «Прибытие».

Тед Чан — уникальное явление в современной фантастике, та самая звезда НФ, которую обожают в равной степени и читатели, и критики. Он собрал самые престижные премии, включая 4 «Небьюлы», 5 «Хьюго» и 4 «Локуса».

В новом сборнике «Выдох» Чан продолжает задавать все те же не теряющие актуальности вопросы:

  •  что есть ЧЕЛОВЕК — и какие факторы влияют на его жизненный выбор;
  • надо ли искать инопланетный разум, когда человечество еще не определилось с судьбой своей родной планеты;
  • всегда ли взаимоотношения людей и машин — благо;
  • и другие, не менее важные…

В состав сборника войдут в том числе рассказы и повести, ещё не публиковавшиеся на русском. Вот полное содержание:

  • The Merchant and the Alchemist’s Gate (рассказ)
  • Exhalation (рассказ)
  • What’s Expected of Us (микрорассказ)
  • The Lifecycle of Software Objects (повесть)
  • Dacey’s Patent Automatic Nanny (рассказ)
  • The Truth of Fact, the Truth of Feeling (рассказ)
  • The Great Silence (рассказ)
  • Omphalos (рассказ)
  • Anxiety Is the Dizziness of Freedom (повесть)

Выход сборника ожидается в декабре.

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