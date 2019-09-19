Книжные издатели продолжают делиться планами на осень. На очереди ещё пара интересных новинок и одно знаковое переиздание.

Джаспер Ффорде

«Ранняя пташка»

Издательство fanzon в серии «Большая фантастика» выпустит роман Ффорде «Ранняя пташка» (Early Riser) — это самая свежая книга писателя, она вышла в 2018-м.

В долгие Зимы человечество научилось впадать в спячку, принимая препарат, чтобы не видеть сны, предварительно запасая жирок и обрастая зимней шерстью. Чарли Уортинга больше не устраивает быть «мальчиком на побегушках» в Приюте, и он решается поступить на службу Зимним Консулом, охранять людей во время спячки. Опасная работа приводит его в Двенадцатый сектор, где люди видят одинаковые «вирусные» сны. Уортингу предстоит закончить расследование убитого по его вине наставника. Легенды о Зимнем люде здесь становятся суровой реальностью и все оказывается еще сложнее.

Своим отзывом в том числе успела поделиться переводчица и писательница Наталия Осояну.

Книга выйдет в ноябре.

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Сири Петтерсен

«Потомок Одина»

Ещё одна новинка от «Эксмо» — первый том скандинавского фэнтези Сири Петтерсен «Потомок Одина». Норвежская писательница уже завоевала популярность у себя на родине, получив несколько престижных премий. Ныне книгу готовят к изданию на английском языке.

Человечество — это миф… Представь, что ты отличаешься от остальных. И у тебя отсутствует нечто, доказывающее принадлежность к этому миру. Нечто столь важное, что без этого ты — пустое место. ЗАРАЗА. МИФИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК. Хирка узнает, что она — человек, дитя Одина, бесхвостое создание из иного мира. Таких, как она, в магическом мире Имланда считают гнилью, презирают и боятся. Она отнюдь не избранная и не имеет особых сил, а наоборот — лишена тех магических талантов, которыми владеют все окружающие. На девушку, которая сама не понимает, кто же она такая, начинается охота — кто-то хочет убить Хирку, чтобы сохранить в тайне правду о ней. Но человек — отнюдь не худшее, что могло пройти через врата между мирами.

Выход запланирован на ноябрь. Переводит книгу с норвежского Екатерина Лавринайтис.

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Клайв Баркер

«Каньон Холодных Сердец»

Издательство «Астрель-Спб» запускает новую серию — «Легенды хоррора». В ней будут выходить как книги в жанре ужасов, которые давно не переиздавались на русском языке, так и культовые романы, которые никогда не переводились на русский язык, но в оригинале вышедшие преимущественно до 1990-х годов. Поэтому сюда попала настоящая классика Баркера — «Каньон холодных сердец». У книги будет 960 страниц, а перевод с английского выполнили Екатерина Большелапова и Татьяна Кадачигова.

Тодд Пикетт, один из самых популярных актеров Голливуда, после неудачной пластической операции ищет место, где бы он мог на время укрыться от всего мира. Его верный агент подыскивает ему заброшенное поместье в ущелье под названием каньон Холодных Сердец. Тодд еще не знает, что у этого дома очень зловещая история. Все началось, когда сюда перевезли древние изразцовые интерьеры, купленные у монашеского ордена в Румынии, странную мозаику, с которой связано средневековое проклятие и которая способна толкнуть людей на чудовищные поступки. В каньоне Холодных Сердец до сих пор живут настоящие призраки и монстры, здесь ничего не забыто, здесь возможно все, и ваши самые страшные кошмары могут обрести плоть и кровь.

Конкретной даты выхода нет. «Астрель» обычно публикует обложки за месяц до выхода книги в печать — поэтому роман стоит ждать ориентировочно в середине октября или даже в начале ноября.