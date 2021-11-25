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    Новости

    Что почитать: переиздание «Хоукая» и «Благословение Небожителей»

    25 ноября 2021
    25.11.2021
    1098
    1 минута на чтение

    В сегодняшнюю рубрику «Что почитать» заглядывают предзаказы «Комильфо». Один — переиздание всех комиксов рана Фрэкшена про «Соколиного глаза» в твёрдой обложке, как раз приурочено к выходу сериала. Другой — долгожданный роман Мосян Тунсю «Благословение Небожителей», создательницы «Магистра Дьявольского культа».

    Мэтт Фрэкшн, Давид Аха
    «Хоукай — Соколиный глаз. Полное издание» 

    Что почитать: переиздание комикса «Хоукай» и «Благословение Небожителей» 1

    Издательство перевыпускает комикс про Клинта Бартона и его ученицу Кейт Бишоп. В книгу входят комиксы «Хоукай» № 1—22, «Ежегодник» № 1 и «Молодые Мстители представляют» №6. Сценарий — Мэтт Фрэкшн, художники —Давид Аха, Хавьер Пулидо, Стив Либер, Джесси Хэмм, Франческо Франкавилла, Энни Ву, Мэтт Холлингсворт, Крис Элиопулос и Алан Дэвис.

    Здесь во все красе мы можем увидеть обычную жизнь Клинта Бартона в то время, когда он не спасает галактики плечом к плечу со Мстителями. Признайтесь, вы ведь тоже задумывались, как вообще живётся парню, который не имеет суперспособностей. Собственно, ответ на этот вопрос содержится в этой книге! А ещё здесь Кейт Бишоп, крутая ученица Клинта, и поверьте, вы полюбите эту зазнобу всей душой. Компанию им составляет верный лабрадор, одинаково точно чующий за версту как преступления, так и пиццу.

    Коварная Мадам Маска, ушлые гопники в трениках (фу, как грубо, бро!), клоун-убийца, нищеброд-брательник Клинта, ураган Сэнди, Леди Хоукай и многие другие также ждут вас на страницах этого безудержного веселья. Комикс на языке жестов? Приключение глазами собаки? Драка в духе игры Beat’Em Up? Всё это — в ране Мэтта Фрэкшна!

    Твёрдый переплёт, 536 страницы, формат 163х245 мм. Выход из печати к концу января.

    Мосян Тунсю
    «Благословение Небожителей»

    Что почитать: переиздание комикса «Хоукай» и «Благословение Небожителей» 2

    Это предзаказ первого тома. За предзаказ участники получают стикеры, закладку и открытку. Книга выходит в твёрдом переплёте с суперобложкой, ляссе и 8 цветными иллюстрациями внутри.

    В незапамятные времена Се Лянь был наследным принцем государства Сяньлэ. Судьба одарила его всем: прекрасным ликом, чистыми помыслами и бесконечной любовью своих подданных. И если уж кому-то и было предначертано стать Божеством, то именно Его Высочеству.

    Однако удержаться на Небесах оказалось для него не так просто. Се Лянь возносился дважды и дважды был изгнан на землю. И вот спустя восемьсот лет скитаний Его Высочество вновь возвращается в Небесные чертоги. Получив своё первое задание в роли Божества, он сталкивается с таинственным и невероятно могущественным демоном, который, как оказалось, уже давно положил глаз на наследного принца…

    Выход книги из печати запланирован в первой половине февраля. Издательство планирует выпустить все тома, примерно по одному в квартал. Ответы на часто задаваемые вопросы издательство вынесло в отдельный пост.

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     Кот-император |  17.11.2021

    Оба романа ждём в начале 2022-го!

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