В рубрике «Что почитать» у нас снова комиксы — очень красивые и увлекательные. Издательство «Азбука» порадовала новой завершённой серией от художника «Академии Амбрелла», а «Фантастика Книжный Клуб» завершила историю «Единорога», выпустив во втором томе третий и четвёртый номера.

Фабио Мун, Габриель Ба

«Daytripper. Мечтатель»

«Азбука» показала обложку русскоязычного издания «Мечтателя» — комикса от лауреатов премии Айснера Фабио Муна и Габриэля Ба. Издательство решило сохранить оригинальное название, просто добавив к нему подзаголовок.

Создатели комикса рассказывают волшебную, таинственную и волнующую историю самой жизни. Несколько историй, объединенных главным героем, разделенных хронологически, показывают нам моменты жизни главного героя, и моменты его же смерти. Но пусть вас это не смущает, в каждом следующем выпуске герой жив и здоров и живет дальше. Условность художественного произведения позволяет авторам показать, что вода может быть вкуснее, воздух свежее, а солнце ярче каждый миг вашей жизни!

Размер стандартный — 170х260, чисто страниц не указано. Выходит в октябре.

Матье Габбела и Энтони Жан

«Единорог. Том 2»

«Фантастика Книжный Клуб» завершает выпуск дивной и красивой истории вторым томом «Единорога», куда вошли третий и четвёртый выпуски «Тёмные воды Венеции» и «День крещения».

1565 год. Эпоха Возрождения… Искусство и наука переживают коренные изменения, гремят религиозные войны… А тем временем в тени разворачивается другая битва. Битва вокруг самого загадочного из объектов, самого чудесного из творений — человеческого тела. В Милане медики выяснили, что явилось первопричиной изменения человеческого тела, а также узнали, как всё произошло. Но тут вмешался враг, и лаборатория, где была задумана гениальная трансформация, ушла под воду, унеся с собой в небытие и Амбруаза Паре. Прежде чем исчезнуть, он успел сообщить своим спутникам, где им следует продолжать поиски. Их путь лежит в Венецию…

Твёрдый переплёт, 104 страниц, формат 230х320 мм. Выходит тоже в октябре.

А вот как выглядела обложка первого тома: