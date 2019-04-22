Издательство CrowdGames открыло предзаказ на кооперативную настолку «Хеллбой», посвящённую историям про одноимённого рогатого демона по комиксам Майка Миньолы. Это детективное приключение для 1—4 игроков, в котором участники берут на себя роли агентов Б.Р.П.Д. Вам предстоит изучать тёмные локации, собирать улики, сражаться с чудовищами и побеждать боссов.

В игре шесть сценариев, которые необходимо раскрыть. Чтобы дела было нескучно проходить несколько раз, в игре присутствуют достаточное число случайных элементов — это добавляет реиграбельности. Ключевые решения в игре принимаются сообща, особенно это важно в фазе отдыха, когда персонажи обмениваются ресурсами. Кроме того, в «Хеллбое» есть и соло-режим — для тех, кто не может собрать вечно занятых друзей.

В коробку входит шесть засекреченных дел Б.Р.П.Д., более 20 миниатюр агентов и монстров, около 170 карт и целая россыпь картонных компонентов, оформленных в фирменном мрачном стиле комиксов о Хеллбое. Издательств подготовило видео с распаковкой компонентов:

Партия состоит из двух основных этапов:

Расследование, в котором участники исследуют локации, собирают улики и сражаются с миньонами. Финальная битва с вражеским боссом.

Расположенная на планшете штаб-квартиры шкала Неизбежной Судьбы работает как таймер, с каждым шагом приближая агентов к финальной битве. Однако игроки могут начать сражение ещё раньше — собрать все улики и выследить босса, скрывающегося в одной из локаций. Чтобы подготовиться к битве как можно лучше, игроки будут продвигаться по шкале собранной информации, обнаруживая новые и новые улики в исследуемых локациях.

Предзаказ будет открыт ещё почти месяц, до 20 моя. «Ранние пташки» (до 25 апреля) заплатят за коробку 4900 рублей (цена в рознице — 6500). Кроме того, на странице проекта можно приобрести дополнительные компоненты вроде миниатюр и кубиков. Коробки прибудут на склад в октябре 2019-го.