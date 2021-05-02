Cтартовал съёмочный процесс экранизации Dungeons and Dragons

Один из режиссёров картины Джонатан Голдштейн выставил в твиттер фотографию с начала съёмок. Он снимает киноадаптацию настольной игры совместно с Джоном Фрэнсисом Дэйли, вместе они работали над «Ночными играми» и «Каникулами», а также написали сюжет «Человека-Паука: Вдали от дома». Исполнительными продюсерами будут Аллан Земан и Джон Миддлтон.
The campaign begins. #DnD pic.twitter.com/0BVulsLuVH
— Jonathan Goldstein (@JM_Goldstein) May 1, 2021
В актёрском составе уже Крис Пайн, Хью Грант, София Лиллис, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж и Мишель Родригес. Каких персонажей они сыграют, ещё неизвестно.
Деталей об экранизации пока мало, но есть информация, что это будет эпическое фэнтези с партией искателей приключений, в котором появятся мудрый дракон и злой дроу. Дроу будет главным злодеем, именно его, вероятно, сыграет Хью Грант. Но пока это лишь предположения.
Релиз фильма намечен на март 2023 года.
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Судя по всему, действие развернётся в Фейруне, правда, знакомых персонажей можно не ждать.
СМИ: Крис Пайн сыграет в экранизации Dungeons & Dragons
Подробностей нет.
СМИ: Хью Грант сыграет злодея в фильме по D&D, а одну из главных ролей исполнит София Лиллис
Ранее СМИ писали, что в фильме задействованы Реге Пейдж, Крис Пайн, Мишель Родригес и Джастис Смит.
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