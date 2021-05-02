Cтартовал съёмочный процесс экранизации Dungeons and Dragons

Один из режиссёров картины Джонатан Голдштейн выставил в твиттер фотографию с начала съёмок. Он снимает киноадаптацию настольной игры совместно с Джоном Фрэнсисом Дэйли, вместе они работали над «Ночными играми» и «Каникулами», а также написали сюжет «Человека-Паука: Вдали от дома». Исполнительными продюсерами будут Аллан Земан и Джон Миддлтон.

В актёрском составе уже Крис Пайн, Хью Грант, София Лиллис, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж и Мишель Родригес. Каких персонажей они сыграют, ещё неизвестно.

Деталей об экранизации пока мало, но есть информация, что это будет эпическое фэнтези с партией искателей приключений, в котором появятся мудрый дракон и злой дроу. Дроу будет главным злодеем, именно его, вероятно, сыграет Хью Грант. Но пока это лишь предположения.

Релиз фильма намечен на март 2023 года.