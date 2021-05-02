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    Cтартовал съёмочный процесс экранизации Dungeons and Dragons

    2 мая 2021
    Кот-император
    02.05.2021
    630
    0 минут на чтение
    Cтартовал съёмочный процесс экранизации Dungeons and Dragons 1

    Один из режиссёров картины Джонатан Голдштейн выставил в твиттер фотографию с начала съёмок. Он снимает киноадаптацию настольной игры совместно с Джоном Фрэнсисом Дэйли, вместе они работали над «Ночными играми» и «Каникулами», а также написали сюжет «Человека-Паука: Вдали от дома». Исполнительными продюсерами будут Аллан Земан и Джон Миддлтон.

     

    В актёрском составе уже Крис Пайн, Хью Грант, София Лиллис, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж и Мишель Родригес. Каких персонажей они сыграют, ещё неизвестно.

    Деталей об экранизации пока мало, но есть информация, что это будет эпическое фэнтези с партией искателей приключений, в котором появятся мудрый дракон и злой дроу. Дроу будет главным злодеем, именно его, вероятно, сыграет Хью Грант. Но пока это лишь предположения.

    Релиз фильма намечен на март 2023 года.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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