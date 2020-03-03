На Amazon открылся предзаказ первого тома комикса Dark One Брендона Сандерсона. Отличительная особенность произведения — это мультимедийный проект, по которому планируют выпустить не только, собственно, комикс, но и художественные романы, подкаст и даже сериал!

Сандерсон задумал Dark One ещё во времена, когда работал над «Колесом Времени» Роберта Джордана. Писатель отложил идею на полку, но в 2017-м решил, что идею можно развернуть в мини-сериал. Сандерсон написал сценарии восьми серий. Шоу он описывал, как вдохновлённое «Очень странными делами» и «Миром Дикого Запада», его действие должно было разворачиваться как частично в нашем мире, так и в другом. Позднее автор уточнил, что вселенная не должна быть связана с Космером.

В следующие месяцы с писателем вышла на контакт компания FremantleMedia, которая и предложила расширить проект до разных уровней медиа. В дальнейшем к проекту присоединилась Random House Studio и издательство Vault, выпускающее комикс.

О сериале информации пока не так много — летом 2019-го стало известно, что поработать с Сандерсоном может сценарист и шоураннер Майкл Стражински, но с тех пор новостей о сериале нет.

Видимо, следующим шагом станет выход комикса — пока что можно почитать синопсис и взглянуть на первые кадры:

Пол — молодой человек, который периодически видит образы причудливых и фантастических миров. Он уверен, что эти видения — не более чем галлюцинации, но вскоре выясняется, что это пророчества из мира Мирандус, в котором Пол станет тираном и разрушителем. «Тёмный» исследует дуалистические роли, которые мы часто играем в жизни, — способность быть одновременно спасителем и разрушителем.

В продажу первый том комикса поступит 9 июня.

Это уже не первый опыт работы Сандерсона с комиксами — ранее он написал «Белый песок» в трёх выпусках, который входит в Космер, основную фэнтези-вселенную автора.

Ранее «Азбука» выпустила на русском детектив о герое с несколькими личностями «Легион», а также готовит к изданию подростковую фантастику «Устремлённая в небо».