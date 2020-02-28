В постоянной рубрике «что почитать» — три отличных анонса от издательства «Азбука». Сразу две космические оперы (научная фантастика и военная академия) и второй том переиздания «Колеса времени» в новом оформлении.

Роберт Джордан

«Великая охота»

Не успело издательство разослать первый том переизданного «Колеса времени», как в печать ушла «Великая охота» — вторая книга цикла. Роман заново отредактировали и исправили — при участии фан-сообщества «Цитадель Детей света». Перевод с английского Тахира Велимеева, Александра Сизикова, над оформлением работал Сергей Шикин, а иллюстрация на обложке — из оригинального издания от Кекаи Котаки.

Рог Валир — легендарный Рог, обретённый Рандом и его спутниками возле Ока Мира, величайшего источника Силы, и способный призвать на Последнюю битву с Тёмным героев былых эпох, — похищен приспешниками Тьмы. Великая охота за Рогом, описанная когда-то в легендах, возвращается на новый виток, и тот, на чьей стороне выступят возрождённые герои, окажется победителем в битве за власть над миром. События ужесточаются тем, что на материк возвращаются потомки тех воинов, которых в давние времена король Артур Ястребиное Крыло послал завоёвывать земли за океаном, и их требование — вернуть обратно территории предков. И этим воинам всё равно, за кого они будут воевать…

Объём 736 страниц + цветная вклейка.

А первый том уже ушёл на дополнительный тираж.

Аластер Рейнольдс

«Пространство откровения», «Город Бездны»

Ещё одна обещанная издательством книга — омнибус, в который вошли романы во вселенной «Пространства Откровения». Первое произведение — это часть «Трилогии об ингибиторах», а второе — самостоятельная история в том же сеттинге.

Пространство откровения

Около миллиона лет назад на планете Ресургем погиб народ амарантийцев — разумных потомков нелетающих птиц. Это случилось вскоре после того, как они освоили технологию космических путешествий. Археолог Дэн Силвест готов идти на любой риск, чтобы разгадать секрет исчезновения амарантийской цивилизации. Иначе, убежден ученый, ее печальную судьбу может разделить расселившееся по планетам человечество. В результате мятежа Силвест лишился помощников и ресурсов, более того, он поставлен вне закона. Не видя других средств для достижения своей цели, он шантажом привлекает в союзники экипаж торгового звездолета «Ностальгия по бесконечности». Кажется, меньшим риском было бы заключить сделку с дьяволом. Вековые скитания в космосе, постоянная борьба за выживание превратили этих людей в расчетливые механизмы. Они безжалостны, бесстрашны и изобретательны, и они привыкли любой ценой добиваться своего. И один из них, между прочим, прибыл на Ресургем с тайным поручением убить Силвеста…

Город Бездны

Долг чести требует, чтобы Таннер Мирабель, телохранитель и специалист по оружию, отомстил убийце своего нанимателя. Поиски приводят на планету Йеллоустон, где «плавящая чума» — мутация крошечных механизмов-вирусов, прежде верой и правдой служивших людям, — превратила Город Бездны, жемчужину человеческой культуры, в нечто крайне странное, мрачное и чрезвычайно опасное. Пытаясь выжить и выполнить свою миссию в абсолютно враждебной среде, Мирабель снова и снова подвергается натиску чужих воспоминаний — и начинает подозревать, что он не тот, кем считает себя.

Книга выходит в апреле. Объём — 1024 страниц (одна килостраница).

Брендон Сандерсон

«Устремлённая в небо»

Обложка нового романа Брендона Сандерсона, который в оригинале выходил под названием Skyward. Это первый том тетралогии, автор уже написал две части (вторая, Starsight, вышла осенью 2019-го).

Детрит — планета, окруженная плотными слоями космического мусора. Десятилетия назад на ней потерпел крушение флот людей. Потомки уцелевших борются за выживание, сражаясь с истребителями инопланетян-креллов. Юная Спенса с детства мечтает стать пилотом и доказать всем, что ее отец не был трусом, сбежавшим из решающей битвы. Она находит остов древнего корабля и понимает, что её мечта может сбыться — если, конечно, она сумеет восстановить корабль, пройти лётное обучение и (возможно, самое важное) убедить машину чужих помочь ей. Потому что этот корабль, похоже, одушевлён…

Выход запланирован на весну.