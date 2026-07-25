Дата выхода God of War Laufey — и анонс новой игры про Кратоса

Всё, что мы делаем в игре про Фэй — продолжение того, что было раньше, и подготовка к тому, что будет дальше. Франк был рядом с самого начала. Интересно посмотреть, каким получится этот мир. Всё в этой игре подводит нас к чему-то изумительному.