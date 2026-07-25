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Дата выхода God of War Laufey — и анонс новой игры про Кратоса

Кот-император
25 июля 14:33
6
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На «Комик-коне» в Сан-Диего объявили точную дату выхода God of War Laufey. Игра выйдет 16 февраля 2027 года. Игра будет посвящена похождениям Лафей, покойной жены Кратоса, в загробном мире.
На той же презентации креативный директор студии Santa Monica Кори Барлог анонсировал, что следующая God of War будет всё-таки про самого Кратоса, но сюжетно связана с Laufey.
Кори Барлог
Всё, что мы делаем в игре про Фэй — продолжение того, что было раньше, и подготовка к тому, что будет дальше. Франк был рядом с самого начала. Интересно посмотреть, каким получится этот мир. Всё в этой игре подводит нас к чему-то изумительному.
Он подчеркнул, что серия останется в первую очередь про Кратоса:
Кори Барлог
Фэй — другое дело, она часть большого гобелена, всего того, что мы хотим исследовать, всех этих разных персонажей. Но игры про Кратоса будут всегда, всю историю.

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Вспоминаем историю игр про Кратоса.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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