Изумительные новости для всех поклонников Терри Пратчетта! Портал Deadline с ссылками на свои источники сообщает, что BBC вместе с компанией Narrativia запускают в производство сериал по «Плоскому миру».

О грядущем проекте нет почти никаких подробностей. Известно, что в первом сезоне планируется шесть эпизодов. Сериал может стать антологией, в которой каждый сезон будет посвящён отдельным событиям. Рабочее название первого сезона — «Стража».

Над сюжетом первого сезона будет работать сценарист Саймон Аллен («Мушкетёры»), а исполнительным продюсером назначена Хилари Сэлмон («Лютер»). Сериал станет совместным производством ВВС и компании Narrativia, которая регулирует правовые вопросы, связанные с наследием Пратчетта. Она была основана в 2012 году, и в число её управляющих входят дочь писателя Рианна Пратчетт и его бывший менеджер Роб Уилкинс.

Напомним, сейчас Amazon и BBC снимают мини-сериал по мотивам романа «Благие знамения», который написали Терри Пратчетт и Нил Гейман. Он выйдет в следующем году. Первоисточник рассказывает о грядущем библейском Апокалипсисе, который должен устроить мальчик-Антихрист. Однако демон Кроули и ангел Азирафаэль, долгое время сражавшиеся друг с другом на Земле, решают, что мир не такое уж и плохое место и его стоит спасти.