В рамках интервью Desert Island Discs на BBC Radio 4 Дэниэл Рэдклифф признался, что его популярность в роли Гарри Поттера вышла ему боком и подтолкнула к алкоголизму.

Когда я хотел пойти и выпить, я ощущал к этому интерес со стороны окружающих. Потому что это не просто пьяный парень. У всех была реакция вроде: «О, Гарри Поттер напивается в баре».

По словам актера, люди вокруг всегда проявляли нездоровый интерес к тому, что он играет мальчика-волшебника. А некоторые и вовсе находили это смешным. Чтобы справиться с таким давлением, он в течение многих лет злоупотреблял алкоголем.

Я много пил под конец «Гарри Поттера». И после него — тогда меня охватила паника, потому что я не знал, что делать дальше. Мне было настолько некомфортно, что я не мог оставаться трезвым.

В 2010 году Рэдклифф завязал. Артист подчеркнул, что ему в эти трудные времена помогли друзья и родные. К тому же он сам понимал, что с этим пора кончать.

В конечном счете это было мое решение. Однажды я проснулся утром после ночных попоек и сказал себе: «Наверное, это нехорошо».

Сейчас актера можно увидеть в сериале «Чудотворцы» и комедийном боевике «Пушки Акимбо». А 2 апреля выйдет в прокат «Побег из Претории» с Дэниэлом в главной роли.