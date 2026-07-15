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«Дети времени»: по книгам Адриана Чайковски сделали настольную ролевую игру

Кот-император
15 июля 10:00
263
1 минута на чтение
По научно-фантастическому книжному циклу Адриана Чайковски «Дети времени» сделали настольную ролевую игру. Её разработала студия Rowan, Rook and Decard, а теперь игра вышла на Kickstarter и уже в первые дни собрала больше стартовой суммы.
В этом мире остатки человечества покинули умирающую Землю на кораблях-ковчегах и переселились на далёкие планеты, терраформированные заранее. Но оказалось, что на этих планетах уже развились другие виды, в том числе разумные.
Игровой процесс необычен: создатели сравнивают свою ролевую систему с обсуждением в комнате сценаристов. Игрокам предлагают совместно строить историю: создать собственный корабль, выбрать персонажа, точку зрения которого мы наблюдаем. В каждой сцене игроки заново выбирают себе персонажей и роли.

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Дмитрий Злотницкий

28.03.2020

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Серьёзная, вдумчивая фантастика идей с эпическим размахом и интересным использованием научных допущений.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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