«Дети времени»: по книгам Адриана Чайковски сделали настольную ролевую игру

По научно-фантастическому книжному циклу Адриана Чайковски «Дети времени» сделали настольную ролевую игру. Её разработала студия Rowan, Rook and Decard, а теперь игра вышла на Kickstarter и уже в первые дни собрала больше стартовой суммы.
В этом мире остатки человечества покинули умирающую Землю на кораблях-ковчегах и переселились на далёкие планеты, терраформированные заранее. Но оказалось, что на этих планетах уже развились другие виды, в том числе разумные.
Игровой процесс необычен: создатели сравнивают свою ролевую систему с обсуждением в комнате сценаристов. Игрокам предлагают совместно строить историю: создать собственный корабль, выбрать персонажа, точку зрения которого мы наблюдаем. В каждой сцене игроки заново выбирают себе персонажей и роли.