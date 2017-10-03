С 29 сентября в продажу поступил новый выпуск коллекционной карточной игры Magic: the Gathering «Иксалан», который стал первым выпуском из нового блока.
Сюжет — хотя кого в MtG интересует сюжет? — продолжает события «Амонхета». Стражи пали от рук Никола Боласа. Джейс повредился рассудком, потерял память и был вынужден бежать в другой мир. Так он оказался в Иксалане, где схлестнулись четыре враждующие фракции. Они ищут золотой город Ораска, затерянный в джунглях. Джейс встречает старого недруга Враску и вместе они включаются в борьбу за город.
Вот эти четыре фракции:
- Империя солнца: процветающая цивилизация воинствующих наездников на динозаврах;
- Бравый союз: альянс пиратских капитанов;
- Легион заката: вампиры-завоеватели из далекой страны;
- Речные вестники: мерфолки (русалки), давшие клятву скрывать Ораску от остальных.
Если новый выпуск придётся вам по душе, обязательно посетите турнирные мероприятия, которые пройдут в клубах 28-29 октября. Они будут включать в себя форматы «Запечатанная колода», «Выбор из бустеров» и «Дино-выходные». У участников турнира есть шанс выиграть эксклюзивный постер «Иксалана» от иллюстратора Кайла Ламберта — он рисовал постеры для сериала «Очень странные дела».
Читайте также
Magic: The Gathering. Амонхет
Новый набор легендарной карточной игры — отлично изданный, разнообразный и лёгкий для освоения начинающим игроком.
Wizards of the Coast выпустили конверсию Амонхета под Dungeons & Dragons
Теперь новый мир Magic: The Gathering открыт для приключений в настольных ролевых играх.
Wizards of the Coast рассказали о глобальной утечке карт Magic: The Gathering
Кража карточек произошла ещё летом, но компания только сейчас поделилась подробностями этого инцидента.