С 29 сентября в продажу поступил новый выпуск коллекционной карточной игры Magic: the Gathering «Иксалан», который стал первым выпуском из нового блока.

Сюжет — хотя кого в MtG интересует сюжет? — продолжает события «Амонхета». Стражи пали от рук Никола Боласа. Джейс повредился рассудком, потерял память и был вынужден бежать в другой мир. Так он оказался в Иксалане, где схлестнулись четыре враждующие фракции. Они ищут золотой город Ораска, затерянный в джунглях. Джейс встречает старого недруга Враску и вместе они включаются в борьбу за город.

Вот эти четыре фракции:

  • Империя солнца: процветающая цивилизация воинствующих наездников на динозаврах;
  • Бравый союз: альянс пиратских капитанов;
  • Легион заката: вампиры-завоеватели из далекой страны;
  • Речные вестники: мерфолки (русалки), давшие клятву скрывать Ораску от остальных.
Динозавры, пираты и вампиры: в продажу выходит новый выпуск MtG «Иксалан» 1

Если новый выпуск придётся вам по душе, обязательно посетите турнирные мероприятия, которые пройдут в клубах 28-29 октября. Они будут включать в себя форматы «Запечатанная колода», «Выбор из бустеров» и «Дино-выходные». У участников турнира есть шанс выиграть эксклюзивный постер «Иксалана» от иллюстратора Кайла Ламберта — он рисовал постеры для сериала «Очень странные дела».

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Кот-редактор
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