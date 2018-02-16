Компания Disney, продюсерская студия Yellow, Black and White и телеканал «Россия» анонсировали вторую часть отечественной фэнтезийной комедии «Последний богатырь».

Картина стала самым кассовым российским фильмом 2017 года — она заработала в прокате 1,7 млрд рублей. Вот как комментирует анонс гендиректор компании Disney в России:

Для нас успех фильма «Последний богатырь» стал большой радостью! Нашу сказку посмотрели почти 7,8 миллиона человек, и нам особенно приятно, что люди приходили в кино всей семьей! Мы благодарны нашим замечательным партнерам: компании Yellow, Black and White, вместе с которой мы создали наш фильм, и телеканалу «Россия», который оказал ему мощную информационную поддержку. Для нас большая честь и радость объявить о начале подготовительных работ по продолжению столь полюбившейся зрителям истории! Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор компании Disney в России

«Последний богатырь» отметился и другим своеобразным рекордом. Картина вышла 26 октября, но уже 1 января её показали на канале «Россия» — спустя всего два месяца.

Работать над сюжетом второй части будет та же команда сценаристов. Подробности новой истории пока держатся в секрете. Сейчас съёмочная команда приступает к предварительной работе, так что говорить о дате выхода ещё очень рано.

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