Disney объявила, что 4 мая — в день «Звездных войн» — выйдет дебютная серия документального сериала, посвященного созданию первого сезона «Мандалорца»

Документалка получила название «Галерея Disney: Мандалорец». Всего в ней будет восемь эпизодов (хронометраж не называется), каждый из которых посвящен разным аспектам сериала.

Вот что по этому поводу сказал Джон Фавро:

Для фанатов это замечательная возможность заглянуть за кулисы сериала, увидеть его с другой стороны и, возможно, лучше понять, почему он получился именно таким. Мы получили огромный опыт во время работы над шоу, и нам не терпится поделиться им с вами.

Зрителей ждут интервью, прежде не опубликованные кадры и круглый стол во главе с шоураннером. Авторы поговорят о технической стороне сериала, персонажах, существах, вдохновении и многом другом.

Disney выпустит документальный сериал о создании «Мандалорца»

Напомним, второй сезон «Мандалорца» должен выйти осенью 2020-го, однако у него до сих пор нет точной даты.

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