Полиция американского городка Каспер (штат Вайоминг) арестовала пьяного мужчину, который утверждал, что он — путешественник во времени и должен спасти город от атаки пришельцев. О таком необычном казусе пишет портал Independent.

Представители полиции сообщают, что мужчина сам вызвал наряд вечером в половину одиннадцатого по местному времени. Он утверждал, что прибыл из 2048 года и желает предупредить всех жителей города Каспера о вторжении пришельцев, которое произойдёт в 2018. Горожане, по мнению «путешественника во времени», должны покинуть Каспер как можно скорее. Он также изъявил желание поговорить с мэром города.

Кроме того, мужчина объяснил своё опьянение. По его словам, инопланетяне опоили его и поместили на стартовый стол. Он должен был попасть в 2018 год, но что-то пошло не так.

Полицейские могли бы поверить в рассказ «путешественника во времени», но, увы, всё это уже было в «Симпсонах»: первая серия восьмого эпизода в хэллоуинском выпуске.

Впрочем, будет очень обидно, если в 2018 году на Каспер и впрямь нападут пришельцы.