«Домовенок Кузя» получит триквел и сериал

Братья Андреасян в интервью «Кинопоиску» рассказали, что сценарий для «Домовенка Кузи 3» уже готов, а его съемки запланированы на лето.
Если фильм хорошо себя покажет в прокате, то авторы возьмутся за четвертую и пятую части.
Кроме того, сразу после окончания работы над триквелом братья Андреасян возьмутся за сериал, в котором они покажут жизнь домовенка в другой семье. Всего в нем будет 16 эпизодов.
Гевонд Андреасян
Сериал будет автономным произведением, где Кузя после отъезда Наташи выберет другого ребенка, за которым нужен уход, и другой дом. Это будет вертикальная история, где каждую серию домовенок и его друзья будут решать новые задачи.
Вторая часть «Домовенка Кузи» хорошо стартовала в российском прокате, с 19 марта собрав больше 500 миллионов рублей.
