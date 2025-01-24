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«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей

Дмитрий Кинский
24 января 17:49
106
1 минута на чтение
По данным ЕАИС, сборы новой экранизации «Домовенка Кузи» перевалили за миллиард рублей.
На это картине потребовалось 37 дней проката. Она стала 33 российской лентой, которая преодолела эту отметку.
Что интересно, это самый кассовый фильм Кинокомпании братьев Андреасян. Его сиквел уже находится в производстве.
Средняя оценка сказки на «Кинопоиске» составляет 6,2 балла из 10 возможных.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

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