Душевно, но спорно — первые оценки Life is Strange: Double Exposure





Мнения критиков разделились, из-за чего средний балл игры на Metacritic составил 72/100, а на OpenCritic — 73/100.





Например, автор портала IGN остался в восторге, выставив адвенчуре девятку. Рецензент GamesRadar+ считает, что Double Exposure ощущается не как полноценная игра , а скорее как пролог к чему-то большему, хотя сюжетные перипетии действительно увлекают.





Среди достоинств многие журналистов выделили интригующую историю, общую атмосферу «уюта», которая присуща всей серии, волшебный саундтрек и колоритных персонажей.









Life is Strange: Double Exposure выйдет сегодня вечером на PC и консолях. Чаще всего претензии получил поспешный тон повествования, в ходе которого разработчикам не удается полноценно раскрыть героев. Многие также упомянули плачевную оптимизацию даже на мощных PC.

Вечером 28 октября в сети появились первые обзоры адвенчуры Life is Strange: Double Exposure.