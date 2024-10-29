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Душевно, но спорно — первые оценки Life is Strange: Double Exposure
Андрей Квасков
29 октября 18:06
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1 минута на чтение
Вечером 28 октября в сети появились первые обзоры адвенчуры Life is Strange: Double Exposure.

Мнения критиков разделились, из-за чего средний балл игры на Metacritic составил 72/100, а на OpenCritic — 73/100.

Например, автор портала IGN остался в восторге, выставив адвенчуре девятку. Рецензент GamesRadar+ считает, что Double Exposure ощущается не как полноценная игра, а скорее как пролог к чему-то большему, хотя сюжетные перипетии действительно увлекают.

Среди достоинств многие журналистов выделили интригующую историю, общую атмосферу «уюта», которая присуща всей серии, волшебный саундтрек и колоритных персонажей.

Чаще всего претензии получил поспешный тон повествования, в ходе которого разработчикам не удается полноценно раскрыть героев. Многие также упомянули плачевную оптимизацию даже на мощных PC.

Life is Strange: Double Exposure выйдет сегодня вечером на PC и консолях.

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Андрей Квасков
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