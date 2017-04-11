На сайте Boomstarter завершается проект по сбору средств на издание сборника рисованных историй на космическую тематику «Вторая ступень». Ребята уже собрали необходимую сумму и даже разблокировали обе сверхцели. Сборник начнут рассылать уже в апреле, и у вас ещё есть шанс поддержать отечественных авторов и заказать себе экземпляр. Мы любим комиксы, любим космос и потому выступили кураторами этого проекта.

С разрешения «Курганского Комикс Клуба» мы публикуем две истории из этого сборника.

Тамри Нижарадзе «Звезда»

Эта история — второй выпуск «Бессознательных комиксов», где главным героем выступает мой воображаемый друг Фрэнк. Он появился пять лет назад и все это время неустанно веселит меня и окружающих своими выходками. Во время создания «комиксов бессознательного» я отключаю голову и позволяю руке рисовать все, что ей хочется. Получаются чудаковатые истории о случайных приключениях моего любопытного друга. Тамри Нижарадзе, художница из Санкт-Петербурга

Вот как создавалась «Звезда»:

Ирина Хараб «Везунчик Грид»

Плохие люди есть всегда, и мы часто видим, как ужасные поступки остаются безнаказанными. Но как далеко может зайти такой человек и как быстро его решения сыграют с ним злую шутку? «Везунчик Грид» — история о жадности и подлости космического путешественника и о том, как его пороки могут обернуться подарком для другого. Ирина Хараб, художница из Луганска

Вот здесь можно посмотреть, как создавался «Везунчик Грид»: