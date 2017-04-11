На сайте Boomstarter завершается проект по сбору средств на издание сборника рисованных историй на космическую тематику «Вторая ступень». Ребята уже собрали необходимую сумму и даже разблокировали обе сверхцели. Сборник начнут рассылать уже в апреле, и у вас ещё есть шанс поддержать отечественных авторов и заказать себе экземпляр. Мы любим комиксы, любим космос и потому выступили кураторами этого проекта.

С разрешения «Курганского Комикс Клуба» мы публикуем две истории из этого сборника.

Тамри Нижарадзе «Звезда»

Эта история — второй выпуск «Бессознательных комиксов», где главным героем выступает мой воображаемый друг Фрэнк. Он появился пять лет назад и все это время неустанно веселит меня и окружающих своими выходками.

Во время создания «комиксов бессознательного» я отключаю голову и позволяю руке рисовать все, что ей хочется. Получаются чудаковатые истории о случайных приключениях моего любопытного друга.

Тамри Нижарадзе, художница из Санкт-Петербурга

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 1

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 2

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 3

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 4

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 5

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 6

Вот как создавалась «Звезда»:

Ирина Хараб «Везунчик Грид»

Плохие люди есть всегда, и мы часто видим, как ужасные поступки остаются безнаказанными. Но как далеко может зайти такой человек и как быстро его решения сыграют с ним злую шутку? «Везунчик Грид» — история о жадности и подлости космического путешественника и о том, как его пороки могут обернуться подарком для другого.

Ирина Хараб, художница из Луганска

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 7

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 8

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 9

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 10

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 11

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 12

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 13

Две рисованные истории из сборника комиксов «Вторая ступень» 14

Вот здесь можно посмотреть, как создавался «Везунчик Грид»:

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
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