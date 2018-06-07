Джаред Лето вновь станет Джокером. Variety сообщает, что Лето вернётся к роли заклятого врага Бэтмена в новом сольном фильме. С помощью этой картины студия Warner Bros. планирует расширить мир, который был показан в «Отряде самоубийц». Кроме этого, Джаред Лето будет исполнительным продюсером будущей картины.

Этот проект никак не связан с фильмом Тодда Филлипса о происхождении Джокера, главную роль в котором прочат Хоакину Фениксу. Прошлом летом, когда был анонсирован фильм Филлипса, Warner Bros. заявили, что новая картина не означает, что Джокеру в исполнении Лето пришёл конец.

Скорее всего, фильм Тодда Филлипса будет работой нового киноподразделения, с помощью которого студия планирует расширить киновеленную DC. В итоге мы получим двух Джокеров с разными историями, которых будут играть разные актёры, в чём студия не видит ничего зазорного.

Сейчас Лето вместе с Warner Bros. ищут сценариста для будущей картины. Не ясно, будет ли этот фильм снят до или после заявленного сиквела «Отряда самоубийц», производство которого начнётся в 2019 году.