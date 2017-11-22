Режиссёр, сценарист и продюсер Джеймс Ганн опубликовал полный сценарий фильма «Стражи галактики 2» — второй части фантастического блокбастера Marvel.
Всего в документе 140 страниц. Правда, предупреждает Ганн, не все реплики соответствуют тем, которые в итоге вошли в фильм. Дело в том, что режиссёр допускал толику импровизации в некоторых сценах, особенно в шутках.
Финальный текст — это результат работы над многими и многими черновиками: в общей сложности Ганн написал целых девять вариантов сценария. Скачать и почитать итоговую версию на английском языке можно здесь. А вот сценарий первой части Disney пока публиковать не планирует.
Кроме того, у себя в твиттере Ганн заранее подготовил ответы на популярные вопросы. Например, слова, выделенные КАПСОМ, означают, что камере нужно сфокусироваться на этом моменте. Сцены с импровизацией всегда снимались только после того, как была отснята сцена с заготовленными репликами. А пять сцен после титров — кроме отрывка со Стакаром — вообще не были согласованы с Marvel, но студии они понравились.
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