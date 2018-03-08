Портал The Hollywood Reporter поделился первыми подробностями о грядущем сериале по «Звёздным войнам». Речь идёт не об анимационном шоу, а об игровом (с актёрами).

Издание пишет, что сценаристом и исполнительным продюсером сериала станет Джон Фавро. За его плечами — много успешных проектов для Disney. Он снимал «Железного человека 1-2» и «Книгу джунглей», а сейчас готовит игровой ремейк «Короля льва».

Напомним, в ноябре 2017 года Disney анонсировали сериал и новую трилогию фильмов от Райана Джонсона. О проектах нет никаких подробностей, известно лишь, что шоу должно выйти к 2019 году — как раз к открытию стримингового сервиса Disney.

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