Классик мирового кинематографа Джон Карпентер подписал контракт с компанией NBCUniversal Cable Entertainment на участие в разработке двух хоррор-сериалов. Об этом сообщает издание Deadline.

Карпентер займёт кресло исполнительного продюсера в проекте «Хэллоуинские байки» (Tales For A Halloween Night). Нас ждёт адаптация антологии графических романов разных авторов, над изданием которых когда-то трудился сам Карпентер. В комиксах Tales For A Halloween Night рассказывались истории о кладбищах, призраках, затонувших кораблях и прочей жути. Сейчас студия ищет сценариста на проект.

Вторым сериалом Карпентера станет «Тёмная сторона» (Nightside). Это экранизация одноимённого романа Саймона Р. Грина о мистической изнанке современного Лондона. Главный герой Джон Тейлор совмещает обязанности частного детектива и практикующего мага. Он уже давно покинул Тёмную сторону Лондона, но из-за расследований снова вынужден к ней обратиться. Сценаристом на проект назначена Джилл Блотвогел (сериал «Крик»).

Сам Карпентер очень доволен будущей работой.

Я очень рад этому сотрудничеству. С одной стороны, я вернулся на студию Universal, с которой у меня связано много воспоминаний, а с другой — это шаг в будущее с замечательными новыми творческими партнерами.

Пока что никаких дат о выходе проектов не называется. Известно лишь, что «Хэллоуинские байки» будут показывать на канале Syfy, а вот «Тёмная сторона» пока ещё не обзавелась показчиком.

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