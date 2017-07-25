После новости о том, что автор «Песни льда и пламени» адаптирует для HBO чужой роман, фанаты вновь всполошились по поводу продолжения серии. Но недавно Джордж Мартин успокоил своих читателей и рассказал, что ему понадобится ещё «несколько месяцев», чтобы закончить «Ветра зимы».
В своем блоге Мартин написал:
Не знаю, что наиболее абсурдно: теория о том, будто я дописал книгу и по какой-то гнусной причине сижу и жду, не выпуская её, или о том, что я вообще ничего не написал.
Джордж Мартин
Опровергая обе теории, в эти выходные Мартин написал, что «Ветра зимы» могут быть опубликованы уже в 2018 году. Он также рассказал, что в конце 2018 или начале 2019 года планируется выход первого тома «фальшивых историй» о королях Таргариенах. Эта книга получила название «Пламя и кровь». Об этом сообщает The Guardian.
Тяжело сказать, что быстрее попадёт на полки магазинов: «Ветра» или первый том «Пламени и крови», но я думаю, вы получите книгу про Вестерос в 2018 году от меня… хотя, кто знает, может быть и две. Мечтать не вредно.
Джордж Мартин
Читайте также
Джордж Мартин поведал подробности новой повести
Она называется «Сыновья Дракона» и расскажет о правлении Эйниса I и Мейгора I Таргариенов.
Джордж Мартин посетит Петербургскую фантассамблею
Но встретиться с ним будет не так-то просто.
Канал Syfy заказал пилот сериала по научно-фантастической повести Джорджа Мартина
Больше всего произведение похоже на какой-нибудь космический триллер.