После новости о том, что автор «Песни льда и пламени» адаптирует для HBO чужой роман, фанаты вновь всполошились по поводу продолжения серии. Но недавно Джордж Мартин успокоил своих читателей и рассказал, что ему понадобится ещё «несколько месяцев», чтобы закончить «Ветра зимы».

В своем блоге Мартин написал:

Не знаю, что наиболее абсурдно: теория о том, будто я дописал книгу и по какой-то гнусной причине сижу и жду, не выпуская её, или о том, что я вообще ничего не написал. Джордж Мартин

Опровергая обе теории, в эти выходные Мартин написал, что «Ветра зимы» могут быть опубликованы уже в 2018 году. Он также рассказал, что в конце 2018 или начале 2019 года планируется выход первого тома «фальшивых историй» о королях Таргариенах. Эта книга получила название «Пламя и кровь». Об этом сообщает The Guardian.

Тяжело сказать, что быстрее попадёт на полки магазинов: «Ветра» или первый том «Пламени и крови», но я думаю, вы получите книгу про Вестерос в 2018 году от меня… хотя, кто знает, может быть и две. Мечтать не вредно. Джордж Мартин

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