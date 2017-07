Джордж Мартин добавил ещё один пункт в свой длинный список дел. На этот раз он снова присоединится к HBO, чтобы экранизировать роман американской писательницы Ннеди Окорафор «Кто боится смерти». Об этом писательница сообщила в своем твиттере.

My novel WHO FEARS DEATH has been optioned by @HBO & is now in early development as a TV series with George RR Martin as executive producer. pic.twitter.com/POF7Dj2hWP

— Nnedi Okorafor, PhD (@Nnedi) July 10, 2017