Джордж Мартин добавил ещё один пункт в свой длинный список дел. На этот раз он снова присоединится к HBO, чтобы экранизировать роман американской писательницы Ннеди Окорафор «Кто боится смерти». Об этом писательница сообщила в своем твиттере.

Мой роман «Кто боится смерти» был выбран HBO, и теперь по нему будут снимать сериал с Джорджем Р. Р. Мартином в качестве исполнительного продюсера.

Книга Окорафор была удостоена Всемирной премии фэнтези, номинирована на «Небьюлу», «Локус» и множество других наград. Действие романа происходит в постапокалиптическом Судане, где классовое и расовое расслоение каждый день приводит к кровопролитию. Темнокожие люди океке считаются второсортными и постоянно терпят унижения от белокожих нуру. Главная героиня романа – девушка-метис Оньесонву, дочь женщины-океке, изнасилованной мужчиной-нуру. В какой-то момент Оньесонву обнаруживает у себя магические способности. Так что в сериале не обойдется без волшебства.

Видимо, Мартин еще не скоро закончит «Ветра зимы». Кроме того, сейчас он также работает над спин-оффом «Игры престолов», седьмой сезон которой стартует 16 июля.

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.

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