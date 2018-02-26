Продюсерская компания Cedar Park Entertainment приобрела права на экранизацию поэмы Стивена Кинга «Храм из костей». Стихотворное произведение хотят адаптировать в виде сериала, пишет Deadline.
Первоначально Кинг написал поэму «Храм из костей» ещё в 1960-х годах, но она увидела свет значительно позже. В 2009 году Кинг отредактировал текст и опубликовал его в журнале Playboy. А в 2015-м «Храм из костей» вошёл в сборник «Лавка дурных снов».
Повествование в поэме ведётся от первого лица. Мужчина в баре рассказывает слушателю за выпивку страшную историю про экспедицию, которая отправилась в джунгли. Из тридцати двух её участников выживают только трое. Им довелось добраться до Костяной церкви и встретить настоящих мамонтов.
Cedar Park Entertainment — продюсерская компания Дэвида Эйра («Яркость», «Отряд самоубийц») и Криса Лонга. Последнему уже доводилось адаптировать произведения Кинга для малых экранов — Лонг выступал исполнительным продюсером сериала «Мистер Мерседес». Никаких подробностей о сериале пока не сообщается, даже не называется канал, который будет показывать новое шоу.
Напомним, что совсем скоро скоро на сервисе Hulu выходит сериал-антология «Касл-рок» (второе место в нашем списке ожиданий), в котором каждый эпизод будет посвящён отдельному произведению Кинга.
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