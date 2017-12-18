Прежде, чем вы спросите, сразу предупредим: нет, «Ведьмак» не выйдет в 2018 году. И приквел к «Властелину колец» не выйдет. И«Тёмная башня», и «Судья Дредд». У этих сериалов нет ни даты премьеры, ни кадров, а значит, появятся они не скоро. А «Благие знамения» по Пратчетту и Гейману назначены на 2019 год. Все эти сериалы мы очень ждём, но включать их в список на 2018 год — значит бессовестно врать. Мы включили в топ только те новые сериалы, которые точно анонсированы на 2018 год.

13. Cloak & Dagger

Что? Супергеройская мелодрама по комиксам Marvel

О чём? О Плаще и Кинжал — паре подростков, получивших суперсилы в результате нелегального эксперимента. Блондинка Кинжал способна создавать кинжалы из света, а символично темнокожий Плащ умеет погружать всё вокруг во мрак. Они борются со злодеями и крутят роман, и всё это в киновселенной Marvel.

Чего ждём? Подростковую драму с социальным подтекстом. Кинжал — из богатой семьи, а Плащ — оборванец из нищего Бостона, так что их союз — своего рода протест против классового неравенства. Но серьёзности и взрослости, как у марвеловских сериалов Netflix, не ждите. «Плащ и Кинжал» выходят на «семейном» канале Freeform, который ещё недавно назывался ABC Family, так что никакой кровищи и мрака. Идея сериала принадлежит Джо Покаски, одному из главных сценаристов «Героев», и он же назначен шоураннером.

12. Lost in Space

Что? Космическая фантастика. Ремейк одноимённого сериала 1965 года (выше — кадр из него)

О чём? О космических колонистах. Их звездолёт «Юпитер-2» попал в космическую аномалию и рухнул на неизвестной планете, где им придётся выживать. В центре внимания — семья с говорящей фамилией Робинсон, куда входят капитан корабля, его жена — гениальный инженер и трое их детей. А ещё на борту есть контрабандист, доктор и смешной робот.

Чего ждём? Попытку осовременить очень наивную, слащаво-хипповую фантастику из 1960-х. Уже во второй раз — в 1998 году по «Затерянным в космосе» сняли фильм, который провалился во многом из-за того, что слишком осовременил классику. Создателям придётся искать баланс между старомодностью и актуальностью.

Надежду внушает участие Нила Маршала — неплохого режиссёра, снимавшего серии «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада». Опасения — дуэт сценаристов, которые ещё должны понести ответственность за «Богов Египта», «Дракулу» и «Последнего охотника на ведьм». Чья возьмёт — увидим на Netflix в мае.

11. Stargate: Origins

Что? Фантастика о параллельных мирах, приквел вселенной «Звёздных врат».

О чём? О юности исследовательницы врат Кэтрин Лэнфорд и о её отце, профессоре археологии, которые откопали врата в 1928 году. Сериал покажет, как в эпоху Второй Мировой герои впервые сумели запустить врата. Как мы знаем по сюжету сериала «Звёздные врата SG-1», в иные миры провалится жених Кэтрин, Эрнест Литтлфилд.

Чего ждём? Судя по кадрам со съёмок, «Истоки» напоминают не старые сериалы по «Звёздным вратам», близкие к космоопере, а скорее фильмы про Индиану Джонса и «Мумию» с Бренданом Фрейзером. Дух древнего Египта и приключений в пустыне возвращается в «Звёздные врата», и это хорошо.

Вот только бюджет у сериала невелик, а команда неопытная. Шоураннер Мерседес Морган работала над короткометражками и веб-сериалами, а самый известный актёр в составе — Коннор Триннир (инженер Трип из сериала «Звёздный путь: Энтерпрайз»), играющий профессора. Да и выйдет шоу только на онлайн-сервисе Stargate Command. Поэтому прорыва не ждём: скорее всего, «Истоки» будут напоминать всего лишь добротный фанатский фильм.

10. Black Lightning

Что? Супергероика по комиксам DC

О чём? О Джефферсоне Пирсе по кличке Чёрная молния (не путать с Чёрным громом из «Сверхлюдей») — темнокожем сверхчеловеке, который завязал с геройством и стал директором школы. Но ему придётся снова напялить трико с неоновой подсветкой, чтобы защитить от банды «Сотня» свою дочь и учеников.

Чего ждём? Ещё один сериал по DC от канала The CW, спродюсированный командой Грега Берланти («Стрела», «Флэш» и так далее). Как ни странно, «Чёрная молния» не входит в единую вселенную «Сидаба». Создатели решили держать Пирса отдельно — не ждите появления Чёрной молнии в кроссоверах.

Вместо этого, похоже, The CW пытается создать ответ марвеловскому «Люку Кейджу»: простой чёрный мужик обороняет родной ‘hood от чёрных же motherfucker’ов. Выйдет шоу уже в январе.

9. Troy: Fall of a City

Что? Мифологический эпос, пеплум.

О чём? О Троянской войне из мифов Древней Греции. Царевич Парис увёл у царя Менелая жену, красавицу Елену. Рогоносец собрал товарищей, и теперь воины со всей Эллады желают поговорить с Парисом по-мужски. Царевич, не будь дурак, общаться с греками не хочет и прячется за высокие стены Трои и широкую спину богатыря Гектора.

Чего ждём? Совместный проект всеми любимых BBC и Netflix. Это мини-сериал: гомеровскую историю уложат в восемь эпизодов, зато каждый будет стоить как небольшой фильм — 8,5 миллионов фунтов. На антураж и массовку для эпических битв должно хватить.

Опыт команды внушает уважение: продюсер работал над сериалом «Люди», сценарист — над «Электрическими снами Филипа К. Дика», а режиссёр снял два эпизода «Чёрного зеркала», в том числе знаменитый «Сан-Джуниперо».

8. Umbrella Academy

Что? Нетипичная супергероика. Экранизация комиксов Джерарда Уэя, вокалиста группы My Chemical Romance.

О чём? Учёный по кличке Монокль отобрал семь детей со сверхспособностями в академию «Амбрелла» и сделал из них команду супергероев. В неё вошли суперсильный Космобой с телом гориллы, хулиган — метатель ножей Кракен, девушка Слух, меняющая реальность с помощью лжи, летающий некромант Сеанс, который ходит босиком, вечный ребёнок Мальчик, путешествующий во времени, покойник Ужас, представленный статуей, и обычная девушка Ваня (!), которая скрывает свои силы.

Чего ждём? Безумие, абсурд и угарный экшен. Только так можно адаптировать этот поток гротескной фантазии. Настораживают две вещи. Во-первых, имена создателей. У продюсера Майка Ричардсона успехи, вроде «Хеллбоев» Дель Торо, чередуются с провалами, вроде «Сына Маски» и «Призрачного патруля», а сценарист замешан в ремейке «Тетради смерти» и «Фантастической четвёрке».

Во-вторых, когда анонсировали актёров, описания их персонажей заметно отличались от того, что мы знаем по комиксам. Так, Слух представлена как простая гипнотизёрка, а в описании Космобоя нет ни слова о теле гориллы. Впрочем, сам актёрский состав неплох: среди прочих, там есть Эллен Пейдж («Начало»), Том Хупер («Чёрные паруса») и Роберт Шиэн («Отбросы»). Кроме кастинга, других новостей нет, так что к обещаниям выпустить сериал в 2018-м относимся осторожно.

7. Krypton

Что? Фантастика по комиксам DC.

О чём? О планете Криптон, родине Супермена. Действие происходит за несколько десятилетий до того, как планета взорвётся (это же не спойлер, да?). Главный герой — дедушка Супермена Сег-Эл, который пытается восстановить поруганную честь дома Элов. Покажут и предков генерала Зода — одна из них даже вступит с Сег-Элом в запретную связь.

Чего ждём? Никаких супергероев — криптонцы на Криптоне сверхсилами не обладают. Нас ждёт история о борьбе великих домов на другой планете. Насколько интересная — вопрос сложный. Каково следить за героями, конец которых немного предсказуем?

Сериал сделан не для The CW, а для Syfy и картинкой напоминает «Тёмную материю» и «Киллджоев» того же канала. Трейлер сулит футуристический дизайн зданий и костюмов, неплохие спецэффекты и максимум пафоса. «Криптон» напоминает начальные сцены «Человека из стали», только за меньший бюджет. За проектом стоит всё тот же Дэвид Гойер, шоураннером будет Кэмерон Уэлш, помогавший делать «Эша против зловещих мертвецов», а пилотный эпизод поставит Колм Маккарти, снявший по одной серии «Чёрного зеркала», «Доктора Кто» и «Шерлока».

6. Constantine

Что? Мистика, городское фэнтези. Мультсериал.

О чём? О Джоне Константине, детективе-экзорцисте из комиксов DC. Он изгоняет демонов и духов, защищая Землю от сверхъестественной опасности. А ещё пытается бросить курить, ругается матом и заключает сделки с чертями, а потом надувает их. Уже в тизере он призвал толпу демонов… чтобы принести её в жертву более сильному демону.

Чего ждём? Возрождения сериала «Константин», пусть и в формате онлайн-анимации для сервиса CW Seed. Недавно мы писали, что это шоу закрыли слишком рано — оно не успело показать всего, на что способно. Константин появлялся в других сериалах The CW, но лишь как второстепенный персонаж. Мультсериал же позволит продолжить именно его историю.

Продюсируют Грег Берланти (архитектор DC-вселенной «Сидаба») и Дэвид Гойер (участник большинства экранизаций DC, от трилогии Нолана до киновселенной), а озвучивает Константина тот же, кто его играл, — Мэтт Райан.

5. Nightflyers

Что? Научная фантастика. Экранизация повести Джорджа Мартина.

О чём? О далёком будущем и экипаже звездолёта, который отправился на поиски загадочной расы звёздных странников. Капитан корабля весь полёт скрывается от команды, а штатный телепат чувствует опасность. И он абсолютно прав, потому что «Летящие сквозь ночь» — космический хоррор.

Чего ждём? Из короткой истории в духе «Чужого», где к финалу гибнут почти все, невозможно раздуть сериал на несколько сезонов. Мартин и сам удивился, узнав, на что именно Syfy купили права. Но ему дали почитать сценарий, и он увидел, что создатели выкрутились — хотя и ценой отступлений от книги. Ждём долгих космических ужасов в атмосфере клаустрофобии и паранойи. И, конечно, секса и внезапных смертей — это же Мартин, как-никак!

Съёмки ещё не начались, и всё, что у нас есть, это концепт-арт корабля и имя актрисы, играющей главную роль — Джоди Тёрнер-Смит. Мартина кастинг очень обрадовал — главная героиня в книге чернокожая, но в предыдущей экранизации её «отбелили», а вот Тёрнер-Смит как раз нужного цвета. Джордж оптимистично утверждает, что сериал будет готов уже к июлю 2018 года. Но помните: Мартин в производстве не участвует и может ошибаться насчёт даты.

4. Final Space

Что? Космическая опера, комедийный мультсериал

О чём? О приключениях космического кадета Гэри Спейса и его товарищей: разумного кота, темнокожей красотки-королевы, шарообразного робота КВН и маленького зелёного существа, способного взрывать планеты. Они ищут Конец Космоса (по мнению Гэри, он похож на зефирный замок) и борются со злобным, но жалким тёмным властелином.

Чего ждём? Новый феномен, который потягается с «Риком и Морти». Трейлеры выглядят очень круто: стилистика заставляет вспомнить «Гравити Фолз», а лёгкий и — о, чудо! — не пошлый юмор уравновешен пафосными моментами. Пилотный мини-эпизод, выложенный в Сеть, начинается с драматичного флэшфорварда: Гэри в ожидании смерти мрачно шутит и вспоминает свои смешные приключения.

Тем удивительнее, что «Конец космоса» — это творение никому не известного инди-аниматора Олана Роджерса, который просто выкладывал свои заготовки на YouTube. Их увидел комик Конан О’Брайан — и за шиворот потащил Олана в офис Warner Bros. Надзирать за новичком приставили опытного Дэвида Сакса («Симпсоны», «Обычное шоу»), а на озвучку позвали Дэвида Теннанта, Рона Перлмана и, конечно, Конана О’Брайана.

3. Counterpart

Что? Фантастический шпионский триллер

О чём? О правительственном агентстве, которое занимается непонятно чем. Простой служащий Говард тридцать лет работал в нём, не задавая вопросов. И вдруг узнал, что его контора заведует секретной связью с параллельным миром. Оказывается, во времена холодной войны в результате военного эксперимента открылся проход в «зеркальное отражение» нашей Вселенной. И только что из него прибыл злой двойник Говарда.

Чего ждём? Психологический триллер в атмосфере старомодной антиутопии, как в фильмах «Гаттака» и «Бразилия»: мужчины в строгих костюмах, тёмные коридоры, лязгающие железные двери и атмосфера тотальной паранойи. Такое шоу будет затягивать не спецэффектами и приключениями, а запутанным сюжетом и хорошей актёрской игрой.

Главную роль играет блестящий Дж. К. Симмонс, лауреат «Оскара» за «Одержимость», а один из продюсеров и режиссёр первых эпизодов — Мортен Тильдум («Пассажиры»). Выйдет сериал на канале Starz, причём уже скоро — в конце января.

2. Castle Rock

Что? Мистические ужасы.

О чём? Касл-Рок — вымышленный городок в штате Мэн, куда Стивен Кинг вечно помещает действие своих ужасов. Этот город служил декорацией романов «Нужные вещи», «Мёртвая зона», «Куджо» и «Тёмная половина», а также ряда рассказов.

Сериал будет не экранизацией этих книг, а скорее интерпретацией: каково жить там, где то и дело случается чертовщина? К примеру, риэлтору трудно продавать в таком месте дома, а жители пытаются разгадать, почему город проклят.

Чего ждём? Новую порцию модных ретро-ужасов в компанию к «Очень странным делам» и «Оно», одну огромную отсылку к трудам Кинга. Вплоть до того, что в сериале сыграют Сиси Спейсек (первая Кэрри) и Билл Скарсгаард (новый клоун Пеннивайз). Появятся и персонажи из книг — например, шериф Пэнгборн.

Руководит проектом Джей Джей Абрамс, а выйдет шоу на сервисе Hulu, который потихоньку становится серьёзным конкурентом Netflix. Точной даты выхода у сериала нет, но съёмки уже идут и готов трейлер, так что премьера наверняка в 2018 году.

1. Disenchantment

Что? Комедийный фэнтези-мультсериал

О чём? О принцессе Боб (Bean) из сказочного королевства — правда, королевство разваливается к чертям, а принцесса беспробудно пьёт горькую. О её друзьях, жизнерадостном эльфе по имени Эльфо (видимо, латиносе) и бесе-искусителе Люци. И об их похождениях в мире троллей, гарпий, призраков, моржей и людей-дебилов.

Чего ждём? Творение Мэтта Гроунинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы». Анимацию делает та же студия, что рисовала Бендера и компанию, а среди актёров озвучки всё те же Билли Вест и Джон Димаджо. Так что, пока кадров из Disenchantment нет, пусть его тут изображает «Футурама» в антураже фэнтези.

Снимается сериал для Netflix, а не для эфирного канала, поэтому создатели смогут отпустить тормоза и шутить на любые темы. Как говорит Гроунинг, сериал расскажет «о жизни и смерти, любви и сексе и о том, как продолжать смеяться в мире страданий и идиотов — назло старейшинам, волшебникам и прочим козлам». Продано, Мэтт!

Перенесены с 2017 года Работа над двумя шоу, которые мы ждали в 2017 году, затянулась: надеемся, они появятся хотя бы в 2018-м. Напомним, как у них идут дела. Видоизменённый углерод Такое неромантичное название носит детективный киберпанковский роман Ричарда Моргана. Он рассказывает о будущем, где люди умеют оцифровывать сознания и переселяться из тела в тело. В таких условиях герой по фамилии Ковач должен раскрыть убийство. Экранизацию «Углерода» из десяти эпизодов заказали Netflix. Шоураннером стала Лаэта Калогридис, сценарист с противоречивым резюме, где есть и неудачный «Терминатор: Генезис», и шикарный «Остров проклятых». Ковача играет Юэль Киннаман (Робокоп из ремейка), а его нанимателя Бэнкрофта — Джеймс Пьюрфой («Соломон Кейн»). Трейлер появился только пару недель назад, и выглядит он вполне симпатично. Трейлер Террор В 1847 году британские корабли «Эребус» и «Террор» пропали во льдах Арктики. В 2007 году Дэн Симмонс издал мощнейший роман «Террор», где рассказал о погибшей экспедиции, добавив каплю эскимосской мистики. Симмонс вообразил, что полярников сгубили не только мороз и голод, но и демон Туунбак, похожий на гигантского белого медведя. А на 2018 год переехала премьера мини-сериала из десяти эпизодов на канале AMC. Создатели называют «Террор» «антологией», и это странно: то ли они путаются, то ли решили подавать сюжет каким-то необычным способом. Актёрский состав уже объявлен — капитана Крозье, к примеру, сыграет Джаред Харрис (Мориарти из «Шерлока Холмса: Игры теней»). «Террор» обещали в 2017 году, но пока всё, что мы получили — это промо-фото и тизер на несколько секунд. Трейлер

А где мой любимый сериал? Этот топ посвящён новым или возрождённым сериалам. Но мы не забыли и про новые сезоны ныне выходящих шоу. Вот что ещё, например, нас ждёт в 2018-м: «Секретные материалы», 11 сезон. Сериал про Малдера и Скалли попытается вернуть наше доверие после противоречивого 10 сезона. Премьера уже 3 января. «Мир Дикого Запада», 2 сезон. Вопреки ожиданиям, трейлер не показал Мир самураев — только всё тот же Дикий Запад. «Американские боги», 2 сезон. Сериал внезапно поменял продюсеров. Ходят слухи, что в продолжении мир Геймана помрачнеет, а сюрреализма поубавится. «Пространство», 3 сезон. Экранизация книг Джеймса Кори — по-прежнему главный космический сериал наших дней. Castlevania, 2 сезон. Первый сезон готического мультсериала был слишком куцым, второй обещают сделать вдвое длиннее. И наконец… Тринадцатая Доктор Кто Сериал про Повелителя Времени в 2018 году ждёт начало новой эры. И дело не только в том, что исполнитель главной роли Питер Капальди уходит, а Тринадцатый Доктор впервые в истории сериала будет женщиной (в исполнении Джоди Уитакер). В конце концов, доктору не привыкать меняться, а пол никогда не играл для него большой роли. Но кроме актёра, у сериала меняется и шоураннер — на смену Стивену Моффату придёт Крис Чибнелл, бывший продюсер сериалов «Торчвуд» и «Камелот». Каким при нём станет «Доктор Кто», мы точно не знаем, но нам не терпится это увидеть.