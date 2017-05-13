«Секретные материалы»: как спасти 11 сезон

Десятый сезон «Секретных материалов» был плох. Создатели оказали бы сериалу услугу, задушив мысли о продолжении в зародыше. Однако рейтинги были на высоте, и недавно канал Fox продлил сериал еще на десять эпизодов. «Мир фантастики» размышляет, можно ли сделать новый сезон лучше предыдущего.

1. Не впихивать невпихуемое

Главной ошибкой десятого сезона стало желание Криса Картера угодить всем фанатам и найти место как эпизодам с мифологией, так и «монстрам недели». Такой подход идеален для сезона из двадцати эпизодов — там хватает места, чтобы развернуть обе составляющие без вреда друг для друга. Но Картер поместил магистральный сюжет в начало и конец шестисерийного сезона — и тем самым убил логику этого сюжета.

В первой серии Малдер и Скалли узнают о новом заговоре, а затем возвращаются в ФБР и занимаются своими делами, забыв об услышанном. В финале герои внезапно узнают, что вот-вот настанет апокалипсис, разобраться в обстоятельствах которого необычайно сложно. Картер запихал в финал сезона кучу событий, но мало смысла. Череда слабо связанных происшествий перемежается запутанными диалогами, которые должны всё прояснить, но не проясняют.

Для сезона в шесть серий оптимальным стал бы отказ от монстров недели в пользу сквозной сюжетной линии, как, например, в «Настоящем детективе». Пусть в первой серии Малдер и Скалли узнали бы о новом заговоре и шли бы по следу заговорщиков весь сезон, постепенно распутывая клубок. Так мы получили бы более цельную и продуманную историю.

В одиннадцатом сезоне будет на четыре серии больше. Теоретически это решает проблемы с нехваткой экранного времени, но Картеру всё же надо выбрать: либо подчинить все серии сквозному сюжету, либо в самом начале поставить точку в мифологии и сконцентрироваться на монстрах недели.

2. Не пытаться восстановить статус-кво

С последней серии девятого сезона прошло пятнадцать лет. За это время утекло много воды, и местами Картер это признает — сюжет «Вавилона» строится вокруг проблем современного мира. Так почему в остальном всё по-старому? Малдера и Скалли возвращают на службу в ФБР, хотя с таким послужным списком их в ФБР разве что для допроса можно привести. Скиннер на четверть века застрял в должности помощника директора. Не пора ли на повышение или на пенсию?

И неужели Малдер и Скалли могут оставаться такими же, как и двадцать пять лет назад? Их похищали пришельцы, за ними охотились инопланетные монстры, обычные монстры, люди. Как после всего пережитого можно относиться со скепсисом к чему-то необычному и принимать на веру теорию Тэда О’Мэлли?

3. Тщательнее прорабатывать сценарии

Большей частью проблем десятый сезон, особенно финальный эпизод, обязан невнятному сценарию с плохо прописанным сюжетом, ужасными диалогами, отсутствием внятных логических связей и отвратительной концовкой. Его словно писали впопыхах. Можно подумать, у Картера было не пятнадцать лет на то, чтобы придумать продолжение, а пятнадцать минут. В новом сезоне надо подойти к написанию сценариев куда более ответственно.

4. Выкинуть Миллера и Эйнштейн

Миллер и Эйнштейн бесполезны. По типажам они похожи на Малдера и Скалли, однако не обладают и долей харизмы Духовны и Андерсон, и между ними нет никакой экранной химии. Не искрит. Максимум, на что они способны, — отвлекать внимание от центральных персонажей. Можно обойтись и без них.

5. Разобраться в отношениях Малдера и Скалли и ввести в сюжет Уильяма

Отношения Малдера и Скалли — один из китов, на которых держался сериал. Они столько пережили вместе, что давно должны если не пожениться, то хотя бы начать действовать как слаженная команда. Они знакомы уже двадцать пять лет, не раз спасали друг другу жизнь, возвращались чуть ли не с того света, у них даже ребенок родился. Почему они вернулись к изначальному статус-кво? В финале девятого сезона они вроде как были вместе, почему расстались? Почему за эти годы так и не вспомнили о ребенке? Что чувствуют по отношению друг к другу? Каково им снова оказаться на старых ролях? Это жуть как интересно узнать.

А еще нужен Уильям. Тему ребенка часто поднимали в десятом сезоне, пора уже ввести его в повествование. И не как рояль из кустов, способный спасти жизнь Малдеру. Как он себя поведет, узнав, что приемный? Как изменятся отношения Малдера и Скалли, если ребенок вернется в их жизнь? Станут ли они хорошими родителями? А что, если от Уильяма зависит будущее цивилизации? Что, если ради блага человечества его жизнью надо пожертвовать? Смогут ли Малдер и Скалли пойти на это? Смотрите, как сразу повышаются ставки.

6. Меньше фарса

Малдер пьянствует на кладбище. Скалли трахается в гримерке, пусть и в чьих-то пошлых мечтах. Малдер принимает грибочки и зажигает на танцполе… Минутку, мы сейчас про «Секретные материалы» или «Блудливую Калифорнию»?

Мы полюбили «Секретные материалы» за страшных монстров, насыщенную и разветвленную мифологию, энергичных главных героев, безустанные поиски истины, саспенс, интригу и желание узнать, что будет дальше. И да, за периодическую иронию над собой. Но в десятом сезоне из этого остались только фарсовая самопародия да двое постаревших героев с постоянной усталостью на лицах. Нам точно нужен еще один такой сезон?

7. Поставить точку

Девятый сезон оставил многие вопросы без ответа. Вторая полнометражка вообще не коснулась мифологии сериала. Десятый сезон кончился очередным клиффхэнгером. Сколько можно? Пора поставить точку если не в сериале, то хотя бы в его старой мифологии. Для сравнения, за те же годы герои «Сверхъестественного» успели найти отца, грохнуть желтоглазого демона, начать апокалиписис, предотвратить апокалипсис, побывать в аду, вернуться из ада и предотвратить Гражданскую войну на небесах. А Малдер одиннадцать лет один заговор раскрывает!

Идеальным финалом десятого сезона стал бы апокалипсис. Вторжение пришельцев. Глобальная эпидемия. Крушение всех надежд. Провал попыток Малдера и Скалли предотвратить конец света. Триумф Курильщика. Это был бы самый жестокий финал в истории телевидения, который при желании можно было бы продолжить в новом направлении. Но это уже были бы не «Секретные материалы», а какие-нибудь «Визитеры» или «Война миров».

Поэтому проще всего будет закончить тему с апокалипсисом уже в первой серии нового сезона, а затем переключиться на монстров недели. В мире еще так много непознанных тайн и прочих любимых тем канала «Рен-ТВ». Малдеру и Скалли есть где развернуться.