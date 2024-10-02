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Новости
Энтони Маки в новом трейлере постапокалиптического фильма «Хищные земли»
Андрей Квасков
18 октября 12:40
70
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Издание IGN опубликовало новый трейлер постапокалиптического триллера «Хищные земли» (Elevation). Главную роль исполнил Энтони Маки («Мстители: Финал»).

Во вселенной фильма мир захвачен опасными существами, а человечество вынуждено выживать высоко в горах. Но однажды отец-одиночка и две женщины решаются покинуть свои безопасные дома, чтобы спасти жизнь маленького мальчика.

В ленте также сыграли Морена Баккарин («Светлячок», «Дэдпул») и Мэдди Хассон («Злое»). Режиссером выступает Джордж Нолфи постановщик картин «Меняющие реальность» и «Банкир», а также сценарист «Двенадцати друзей Оушена» и «Ультиматума Борна».

В российский прокат лента выйдет на день раньше релиза в США – 7 ноября. Global Film также представила дублированную версию трейлера и постера.
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Андрей Квасков
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