Энтони Маки в новом трейлере постапокалиптического фильма «Хищные земли»

Издание IGN опубликовало новый трейлер постапокалиптического триллера «Хищные земли» (Elevation). Главную роль исполнил Энтони Маки («Мстители: Финал»).







Во вселенной фильма мир захвачен опасными существами, а человечество вынуждено выживать высоко в горах. Но однажды отец-одиночка и две женщины решаются покинуть свои безопасные дома, чтобы спасти жизнь маленького мальчика.





В ленте также сыграли Морена Баккарин («Светлячок», «Дэдпул») и Мэдди Хассон («Злое»). Режиссером выступает Джордж Нолфи – постановщик картин «Меняющие реальность» и «Банкир», а также сценарист «Двенадцати друзей Оушена» и «Ультиматума Борна».







В российский прокат лента выйдет на день раньше релиза в США – 7 ноября. Global Film также представила дублированную версию трейлера и постера.

