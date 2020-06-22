«Это не теория»: первый тизер «Академии» по романам Азимова

Apple показала первый трейлер сериала «Академия» — по знаменитому научно-фантастическому циклу Айзека Азимова. В ролике создатели показали первые кадры и Джареда Харриса в роли Гэри Селдона. А ещё шоураннер и сценарист Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали») немного рассказал о самом шоу.

В сериале также сыграл Ли Пейс, Лу Ллобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.

Вместе с Гойером функции исполнительных продюсеров на себя взяли Джоше Фридман, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Марси Росс и Робин Азимов.

В первом сезоне планируется 10 серий, производством занимается студия Skydance Television. В основу сериала ляжет оригинальная трилогия — романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».

Премьера намечена на 2021 год на Apple TV+.

Первая в мировой НФ монументальная история будущего, самой яркой частью которой считается трилогия Foundation (премия «Хьюго» как лучшая фантастическая серия всех времен). Азимов попытался свести развитие цивилизации к комплексу законов, сходных с математическими формулами. Спасителями человечества становятся не полководцы и политики, а ученые — адепты науки «психоистории». А действие всей серии охватывает 20 тысяч лет! Из спецпроекта «Мира фантастики»