«Это не теория»: первый тизер «Академии» по романам Азимова

Apple показала первый трейлер сериала «Академия» — по знаменитому научно-фантастическому циклу Айзека Азимова. В ролике создатели показали первые кадры и Джареда Харриса в роли Гэри Селдона. А ещё шоураннер и сценарист Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали») немного рассказал о самом шоу.
В сериале также сыграл Ли Пейс, Лу Ллобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.
Вместе с Гойером функции исполнительных продюсеров на себя взяли Джоше Фридман, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Марси Росс и Робин Азимов.
В первом сезоне планируется 10 серий, производством занимается студия Skydance Television. В основу сериала ляжет оригинальная трилогия — романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».
Премьера намечена на 2021 год на Apple TV+.
Первая в мировой НФ монументальная история будущего, самой яркой частью которой считается трилогия Foundation (премия «Хьюго» как лучшая фантастическая серия всех времен). Азимов попытался свести развитие цивилизации к комплексу законов, сходных с математическими формулами. Спасителями человечества становятся не полководцы и политики, а ученые — адепты науки «психоистории». А действие всей серии охватывает 20 тысяч лет!
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