«Это ужасно и неуважительно» — авторы «Аватара: Последний маг воздуха» про утечку

Андрей Квасков
15 апреля 16:25
830
1 минута на чтение
Через несколько дней после утечки мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» в сети появились первые реакции от самих создателей ленты. Причастные к проекту ожидаемо оказались в шоке от произошедшего и считают ситуацию полным неуважением к проделанной работе.
Джулия Шоэль, аниматор
Мы годами работали над фильмом об Аанге, рассчитывая отпраздновать всю нашу тяжелую работу в кинотеатрах… а в итоге увидели, как люди бесцеремонно сливают фильм в сеть и распространяют наши кадры в Твиттере, как конфеты. Мне не нравится, когда люди используют ужасное решение Paramount снять фильм с проката, чтобы оправдать его утечку. Я прекрасно понимаю, почему люди не хотят платить за Paramount+ или поддерживать его, но пиратское распространение фильма после его выхода было бы хотя бы лучше, чем произошедшее.

Это невероятно неуважительно по отношению ко всей той тяжелой работе, которую вложили в него художники
Анна Гонг, художница фонов
Это ужасно. Единственная причина, по которой фильм выглядит так хорошо, заключается в том, что в его создание было вложено столько страсти, чтобы сделать этот момент по-настоящему особенным для серии.
Том Баркель, художник
Я понимаю фанатов, которые распространяют утечки, когда они уже появились в сети, я их понимаю. Проблема в том, что релиз, над которым мы все работали годами, был испорчен как Paramount, так и теми, кто устроил утечку.
Официально премьера «Аватара» ожидается 9 октября, но, возможно, на фоне утечки в Paramount решит изменить планы. Компания пока никак не комментирует новость.

Наш обзор мультфильма.

Можно почитать обзор и не смотреть до октября!

Мы посмотрели мультфильм про аватара Аанга, слитый в интернет

Александр Гагинский

14.04.2026

18063

Кому его стоит смотреть, а кому можно пропустить, и почему сам Аанг в нём может показаться слегка неоднозначным.

Андрей Квасков
