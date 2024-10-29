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Фанаты закрыли Project Mojave — мод по переносу локаций из Fallout: New Vegas на движок Fallout 4

Андрей Квасков
22 ноября 17:19
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1 минута на чтение
Команда энтузиастов долгие годы трудилась над модом для Fallout 4 под названием Project Mojave, но в итоге приняла решение отменить разработку из-за объема работы.

Проект представлял собой амбициозную модификацию, которая должна была перенести некоторые локации из Fallout: New Vegas на движок Fallout 4.

Однако есть и хорошая новость — команда выпустила в ранний доступ обновленную версию Project Mojave. В ней можно найти новые миры, броню, подземелья и треки.

За время работы над проектом энтузиастам удалось полноценно воссоздать четыре локации, среди которых Fremont, Westside, St. Mary’s Medical и Vegas Industrial.

В октябре этого года вышел трейлер другого фанатского мода для Fallout: New Vegas, который отправит игроков в Мехико.
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