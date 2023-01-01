Новостной спецвыпуск от 27 марта в Фантастическом подкасте

Юбилейный 10-й выпуск «Фантастических новостей»!
Сегодня вы узнаете:
- Какой будет первая игра в сеттинге «Сказок старой Руси»?
- Зачем Нил Гейман снёс голову Дэвиду Тенанту?
- Как создатели ремейка System Shock заработали десять миллионов долларов на кексе?
- Бонус: литературная рекомендация этой недели от нашего автора Елены Щетининой!
У микрофона Никита Волкович — приятного прослушивания.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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