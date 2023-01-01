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    Новости | Подкасты

    Новостной спецвыпуск от 27 марта в Фантастическом подкасте

    27 марта 2023
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    27.03.2023
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    Новостной спецвыпуск от 27 марта в Фантастическом подкасте

    Юбилейный 10-й выпуск «Фантастических новостей»!

    Сегодня вы узнаете:

    • Какой будет первая игра в сеттинге «Сказок старой Руси»?
    • Зачем Нил Гейман снёс голову Дэвиду Тенанту?
    • Как создатели ремейка System Shock заработали десять миллионов долларов на кексе?
    • Бонус: литературная рекомендация этой недели от нашего автора Елены Щетининой!

    У микрофона Никита Волкович — приятного прослушивания.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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