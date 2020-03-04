Организаторы научно-популярного фестиваля Geek Picnic объявили, что в этом году мероприятие в Москве посетят известные писатели-фантасты — Йен Макдональд и Элизабет Таскер.

Йен Макдональд — автор таких циклов, как «Марс», «Луна» и «Индия». А его стиль можно описать как «этнографический киберпанк». За всю свою карьеру он получил множество наград, среди которых «Локус», «Хьюго» и BSFA.

Наш автор Василий Владимирский в обзоре романа «Новая Луна» написал:

До недавнего времени главной книгой о непростой жизни лунной колонии оставался роман Роберта Хайнлайна «Луна — суровая хозяйка». Но теперь, с выходом «Новой Луны», у Йена Макдональда есть все шансы потеснить классика на этом пьедестале.

Элизабет Таскер — астрофизик, написавшая бестселлер «Фабрика планет: Экзопланеты и поиски второй Земли». Сейчас девушка занимается исследованием образования галактик, звезд и планет в Японском агентстве аэрокосмических исследований.

Geek Picnic в Москве пройдет с 27 по 28 июня, а в Санкт-Петербурге — с 11 по 12 июля. Приобрести билеты (от 700 рублей) можно на официальном сайте фестиваля.