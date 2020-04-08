Отличные новости для поклонников романов по «Звёздным войнам» — книги снова будут выходить на русском языке. Лицензию приобрела издательство fanzon, которое вместе с тем открыло предзаказ на первые два романа. Речь идёт о книгах Тимоти Зана из нового канона «Траун. Союзники» и «Траун. Предательство».

«Траун. Союзники»

Действие романа происходит сразу в двух эпохах, а центральным действующим лицом наряду с Трауном выступает другой любимец фанатов — Дарт Вейдер. Почувствовав беспокойство в Силе, Император отправляет двух своих самых опасных слуг разобраться с его источником, который находится на самой границе Неизведанных регионов. Эта миссия оказывается связана с первой встречей героев, которая произошла ранее, еще во время Войн клонов. Тогда Вейдера еще звали Энакином Скайуокером и он был генералом республиканской армии, а молодой Траун еще не служил Императору. В романе читателей ждут две сюжетные линии — у обоих свои завязка, кульминация и развязка, но в то же время они неразрывно связаны между собой.

«Траун. Предательство»

Поступив на службу к Императору, Траун пообещал, что тот сможет рассчитывать на его полную и безоговорочную преданность. На страницах книги «Предательство» этому обещанию придется пройти суровую проверку на прочность. Берясь за задание, которое кажется невыполнимым, гранд-адмирал оказывается вынужден бросить вызов не только опасной инопланетной расе, но и столкнуться с изменниками в рядах имперского флота. Когда Траун вступает в борьбу с двумя врагами разом, на одной чаше весов может оказаться его верность Империи, а на другой — судьба его собственного народа.

Кроме того, издательство подготовило ролик, в котором ответило на многие вопросы.

Вот некоторые важные уточнения:

Переводом занимается Гильдия Архивистов — та же команда, что переводила книги для «Азбуки». fanzon выпустит перевод «Союзников», который должна была издать «Азбука».

После выхода книг из печати их можно будет приобрести в простых магазинах. Но участники предзаказа получат некоторые бонусы.

Пока что fanzon планирует издавать только книги нового канона.

Если читатели проявят интерес, то fanzon переиздаст первый том «Трауна», выпущенный «Азбукой».

При оформлении предзаказа на сайте CrowdRepublic каждая книга обойдется в 350 рублей. Одну отправят в июне, а другую в августе (есть вариант отправить обе книги в августе).

В рамках проекта участники смогут добавить настольные игры по «Звёздным войнам» (Imperial Assault и «Легион»), фигурки, комиксы «Траун» и «Кэнан» и биография Лукаса «Путь джедая».