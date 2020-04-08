Отличные новости для поклонников романов по «Звёздным войнам» — книги снова будут выходить на русском языке. Лицензию приобрела издательство fanzon, которое вместе с тем открыло предзаказ на первые два романа. Речь идёт о книгах Тимоти Зана из нового канона «Траун. Союзники» и «Траун. Предательство».
«Траун. Союзники»
Действие романа происходит сразу в двух эпохах, а центральным действующим лицом наряду с Трауном выступает другой любимец фанатов — Дарт Вейдер. Почувствовав беспокойство в Силе, Император отправляет двух своих самых опасных слуг разобраться с его источником, который находится на самой границе Неизведанных регионов. Эта миссия оказывается связана с первой встречей героев, которая произошла ранее, еще во время Войн клонов. Тогда Вейдера еще звали Энакином Скайуокером и он был генералом республиканской армии, а молодой Траун еще не служил Императору. В романе читателей ждут две сюжетные линии — у обоих свои завязка, кульминация и развязка, но в то же время они неразрывно связаны между собой.
«Траун. Предательство»
Поступив на службу к Императору, Траун пообещал, что тот сможет рассчитывать на его полную и безоговорочную преданность. На страницах книги «Предательство» этому обещанию придется пройти суровую проверку на прочность. Берясь за задание, которое кажется невыполнимым, гранд-адмирал оказывается вынужден бросить вызов не только опасной инопланетной расе, но и столкнуться с изменниками в рядах имперского флота. Когда Траун вступает в борьбу с двумя врагами разом, на одной чаше весов может оказаться его верность Империи, а на другой — судьба его собственного народа.
Кроме того, издательство подготовило ролик, в котором ответило на многие вопросы.
Вот некоторые важные уточнения:
- Переводом занимается Гильдия Архивистов — та же команда, что переводила книги для «Азбуки». fanzon выпустит перевод «Союзников», который должна была издать «Азбука».
- После выхода книг из печати их можно будет приобрести в простых магазинах. Но участники предзаказа получат некоторые бонусы.
- Пока что fanzon планирует издавать только книги нового канона.
- Если читатели проявят интерес, то fanzon переиздаст первый том «Трауна», выпущенный «Азбукой».
При оформлении предзаказа на сайте CrowdRepublic каждая книга обойдется в 350 рублей. Одну отправят в июне, а другую в августе (есть вариант отправить обе книги в августе).
В рамках проекта участники смогут добавить настольные игры по «Звёздным войнам» (Imperial Assault и «Легион»), фигурки, комиксы «Траун» и «Кэнан» и биография Лукаса «Путь джедая».
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