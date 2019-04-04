Организаторы фестиваля стрим-культуры в этом году решили перенести место действия — теперь мероприятие пройдёт на IT-площадке «Технопарка „Сколково“». Более того, Стримфест теперь займёт не один, а два дня — это позволит всем популярным стримерам выйти со своих позиций и пообщаться со зрителями в онлайне и оффлайне.

Всего организаторы установят 35 стримерских позиций для 170 приглашённых стримеров. По словам директора фестиваля, мероприятие выросло за пределы чисто геймерского ивента, и поэтому на Стримфест пригласили блогеров из самых разных направлений. Например, из игрового придут наши друзья из «Игромании». А кроме того, конвент охватит тематики музыки, рисования/крафта, лайв-форматы и даже фитнес. Ознакомиться со списком участников можно на сайте мероприятия. Там же продают билеты, 1000 рублей на один день и 1800 рублей на два дня.

На фестивале будут представлены две основные зоны: развлекательная и лекторий. На первой можно будет найти стримеров на своих стендах — кто-то будет выходить в прямой эфир, а другие организуют конкурсы. Здесь же можно протестировать игровые новинки и посмотреть соревнования по киберспорту. А у лектория своя программа с докладами и мастер-классами.

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