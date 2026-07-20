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Новости

Фильм по Call of Duty: в какой вселенной развернётся действие

Кот-император
20 июля 10:18
205
1 минута на чтение
Режиссёр Питер Берг раскрыл подробности о фильме по шутеру Call of Duty. Над его сценарием Берг сейчас работает совместно с Тейлором Шериданом.
Главное, что стало известно — действие фильма развернётся в эпоху игры Modern Warfare. В этой игре действие происходит в условной альтернативной современности — в отличие от ранних Call of Duty, посвящённых войнам ХХ века, или Infinite Warfare, посвящённой войнам будущего.
Премьера фильма ожидается через два года — 30 июня 2028, к 25-летию серии Call of Duty.

Предыстория

Экранизация Call of Duty всё ближе: объявлены режиссёр и сценарист

Кот-император

31.10.2025

533

Когда выйдет фильм по Call of Duty, пока неизвестно.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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