Фильм по Call of Duty: в какой вселенной развернётся действие

Режиссёр Питер Берг раскрыл подробности о фильме по шутеру Call of Duty. Над его сценарием Берг сейчас работает совместно с Тейлором Шериданом.

Главное, что стало известно — действие фильма развернётся в эпоху игры Modern Warfare. В этой игре действие происходит в условной альтернативной современности — в отличие от ранних Call of Duty, посвящённых войнам ХХ века, или Infinite Warfare, посвящённой войнам будущего.

Премьера фильма ожидается через два года — 30 июня 2028, к 25-летию серии Call of Duty.

Предыстория Экранизация Call of Duty всё ближе: объявлены режиссёр и сценарист Кот-император 31.10.2025 533 Когда выйдет фильм по Call of Duty, пока неизвестно.

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