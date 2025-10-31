Экранизация Call of Duty всё ближе: объявлены режиссёр и сценарист

Игровая студия Activision и киностудия Paramount объявили, кто будет сценаристом и режиссёром фильма по игровой серии Call of Duty. Фильм поставит Питер Берг. Его самая известная режиссёрская работа — супергеройская комедия «Хэнкок», но среди прочего в его фильмографии есть ещё военный фильм «Уцелевший», фантастический боевик про военных «Морской бой» и фильм-катастрофа «Глубоководный горизонт». Вместе с ним соавтором сценария станет Тейлор Шеридан, создатель сериала «Йеллоустоун». Они уже вместе работали над боевиком «Любой ценой», где Берг был продюсером. Когда выйдет фильм по Call of Duty, пока неизвестно.
Call of Duty («Зов долга») — серия шутеров от первого лица, первая часть которой вышла ещё в 2003 году. У игр нет единого сюжета и главного героя, только общая концепция. Изначально игры были посвящены Второй мировой войне, но продолжения перешли к современным войнам, а в Advanced Warfare и Infinite Warfare действие даже перенеслось в будущее. Впрочем, Activision заявляет, что в фильме «будет всё, что любят фанаты», а значит, скорее всего Берг и Шеридан сосредоточатся на классических играх серии.
Капитан Прайс, который появляется в нескольких частях Call of Duty