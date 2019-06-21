Финальный трейлер «Очень странных дел» показывает встречу с жутким чудовищем

Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел» — на этот раз ролик посвящён не повседневной жизни героев, а всему тёмному и мистическому, с чем им придётся иметь дело.

В видео мельком показывают новых жутких монстров, которые пролезут в реальный мир. Остаётся загадкой, как именно им это удалось сделать, ведь в финале второго сезона Одиннадцатая закрыла брешь между мирами. Вероятно, ответ кроется в новом эксперименте…

Все эпизоды третьего сезона «Очень странных дел» выйдут 4 июля. В этот же день свет увидит и видеоигра Stranger Things 3: The Game на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.