Финальный трейлер «Очень странных дел» показывает встречу с жутким чудовищем

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Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел» — на этот раз ролик посвящён не повседневной жизни героев, а всему тёмному и мистическому, с чем им придётся иметь дело.

В видео мельком показывают новых жутких монстров, которые пролезут в реальный мир. Остаётся загадкой, как именно им это удалось сделать, ведь в финале второго сезона Одиннадцатая закрыла брешь между мирами. Вероятно, ответ кроется в новом эксперименте…

Все эпизоды третьего сезона «Очень странных дел» выйдут 4 июля. В этот же день свет увидит и видеоигра Stranger Things 3: The Game на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Первая из них увидит свет к премьере третьего сезона. Она расскажет о матери Одиннадцатой.

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Релиз намечен на 2020 год.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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