Мы уже рассказывали, что по «Очень странным делам» для PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройств выйдет видеоигра Stranger Things 3: The Game. Её релиз состоится 4 июля вместе с выходом третьего сезона.

Но оказалось, что по шоу готовят ещё одну игру — в ином стиле и только для iOS и Android. Она называется просто Stranger Things, а издателем выступает Netflix. Игру описывают как гибрид RPG и головоломки, в ней пользователи смогут исследовать Изнанку, показанную в сериале. Визуально игра напоминает скорее мультсериал.

Релиз на мобильных платформах намечен на 2020 год, больше никаких подробностей по Stranger Things нет.

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В продолжении есть всё то, за что мы полюбили первый сезон, только больше, масштабнее и эффектнее. Теперь видно, что сериал держится не на одной ностальгии.

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Первая из них увидит свет к премьере третьего сезона. Она расскажет о матери Одиннадцатой.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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