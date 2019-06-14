Мы уже рассказывали, что по «Очень странным делам» для PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройств выйдет видеоигра Stranger Things 3: The Game. Её релиз состоится 4 июля вместе с выходом третьего сезона.

Но оказалось, что по шоу готовят ещё одну игру — в ином стиле и только для iOS и Android. Она называется просто Stranger Things, а издателем выступает Netflix. Игру описывают как гибрид RPG и головоломки, в ней пользователи смогут исследовать Изнанку, показанную в сериале. Визуально игра напоминает скорее мультсериал.

Релиз на мобильных платформах намечен на 2020 год, больше никаких подробностей по Stranger Things нет.