Геймплейный трейлер ретро-игры по сериалу «Очень странные дела»

20 марта на мини-конференции Nintendo показали сразу несколько новых инди-игр и портов для гибридной консоли Switch, и среди них — изометрический ретро-экшен по мотивам сериала «Очень странные дела». Если вы всегда хотели за шерифа Хоппера надрать зад плохим ребятам, то она вам отлично подойдёт.

В небольшом ролике видно, что нам дадут сыграть как минимум ещё и за Джонатана (если это он). В целом, игра выглядит как улучшенная версия мобильной Stranger Things: The Game — бесплатного пиксельного изометрического beat’em up.

Игра выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch сразу с релизом третьего сезона — 4 июля.

Ранее в сети появился первый трейлер, в котором показали повзрослевших главных героев и жуткое чудовище. А к премьере выйдут комикс-приквел и тематический стартовый набор Dungeons & Dragons.