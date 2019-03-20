Трейлер третьего сезона «Очень странных дел» — с аттракционами и монстрами

Netflix выпустил первый трейлер третьего сезона «Очень странных дел», в котором показал уже немного повзрослевших героев первых сезонов. В ролике много внимания уделили парку аттракционов, духу 80-х и жутким монстрам.
Кроме того, не обошлось и без отсылок — например, к «Крепкому орешку».
Все эпизоды третьего сезона выйдут 4 июля. Ранее авторы рассказывали, что у них в планах есть и третий, и четвёртый сезоны. А к премьере выйдут комикс-приквел и тематический стартовый набор Dungeons & Dragons.
Читайте также
«Очень странные дела»: почему вы должны посмотреть этот сериал
Сериал, как будто написанный Кингом и снятый Спилбергом, умело воссоздаёт мистическую атмосферу фильмов 1980-х.
«Очень странные дела», 2 сезон: лучший подарок к Хэллоуину
В продолжении есть всё то, за что мы полюбили первый сезон, только больше, масштабнее и эффектнее. Теперь видно, что сериал держится не на одной ностальгии.
Комментарии (Правила дискуссии)