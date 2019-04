Издательство «Эксмо» выпустит русскоязычные издания двух романов по сериалу «Очень странные дела». Действие обеих книг развернётся до событий шоу, они расскажут больше о героях и вселенной братьев Дафферов.

Первый роман называется «Подозрения» (в оригинале Suspicious Minds), его написала Гвенда Бонд. Он перенесёт читателей в 1969 год, а центральными персонажами станут мама Одиннадцатой, девочка Кали и зловещий доктор Бреннер. Вот как звучит анонс:

Студентке колледжа Индианы Терри Айвз не терпится изменить мир, поэтому она становится участником важного правительственного эксперимента МК Ультра. Но за стенами Национальной лаборатории Хоукинса в коварном разуме возглавляющего ее доктора Мартина Бреннера уже зреет заговор, превосходящий все ожидания.

«Подозрения» выйдут на русском летом, ближе к премьере третьего сезона (релиз намечен на 4 июля).

А вот второй роман — Darkness on the Edge of Town — придётся немного подождать. Его планируют выпустить лишь осенью. Главным герои книги станет шериф Джим Хоппер. Мы узнаем больше о тех временах, когда он работал в убойном отделе полиции Нью-Йорка — ему и там приходилось сталкиваться с «интригующими загадками».

Пока что русскоязычных изданий обложек нет — можно пока полюбоваться оригинальными.

К премьере третьего сезона «Очень странных дел» также выйдут тематический базовый набор D&D и видеоигра Stranger Things 3: The Game.